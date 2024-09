Foto: Depositphotos

Kurš gan varētu iedomāties, ka, nepareiza mutes dobuma kopšana varētu būt saistīta ar nopietnām saslimšanām. Taču jaunā pētījumā ASV zinātnieki atklājuši, ka rīta steiga un nevērība pret baktērijām var palielināt galvas un kakla vēža risku, ziņo “The Sun“.

Ārsti jau sen ir atklājuši, ka baktērijas, kas izraisa smaganu slimības, var palielināt tādu slimību kā diabēta un augsta asinsspiediena risku. Tāpat tās spējot izraisīt pat galvas un kakla plakanšūnu karcinomu. Līdz šim eksperti nebija pārliecināti, kuras no šīm baktērijām ir saistītas ar vēzi.

Tagad viņi ir atklājuši vairāk nekā duci baktēriju, kas varētu palielināt slimības risku par 50 procentiem. Viņi apgalvo, ka viņu atklājumi apstiprina, cik svarīga ir mutes dobuma higiēna – zobu tīrīšana divreiz dienā, zobu diegu izmantošana un regulāra zobārsta apmeklēšana.

Katru gadu tiek reģistrēti aptuveni 13 000 jaunu galvas un kakla vēža gadījumu (35 katru dienu), un katru 10. gadu to skaits pieaug par 30%, brīdina eksperti. Tas katru gadu nogalina vairāk nekā 4000 cilvēku. Simptomi var būt grūti pamanāmi, tas nozīmē, ka to bieži diagnosticē vēlīnā stadijā. Protams, esot arī daudz citu faktoru, kas to izraisa, bet rūpēšanās par savu mutes higiēnu ir vienkāršs veids, ko katrs var darīt, lai izvairītos no liekām problēmām.

Kā noritēja pētījums?

Pētījumā, kas publicēts žurnālā “JAMA Oncology”, zinātnieki analizēja gandrīz 160 000 amerikāņu uzturu, dzīvesveidu un slimības vēsturi. Brīvprātīgajiem tika lūgts izskalot ar mutes skalojamo līdzekli un nodot siekalu paraugus, kas pēc tam tika saglabāti un pārbaudīti, lai noteiktu mikrobu skaitu un veidus.

Pēc 15 gadiem 236 dalībniekiem tika diagnosticēta galvas un kakla plakanšūnu karcinoma. Viņu mutes dobuma mikrobu DNS tika salīdzināts ar pārējo cilvēku mutes dobuma mikrobu DNS.

Tika ņemta vērā arī smēķēšanas vēsture, vecums un alkohola lietošanas paradumi.

Zinātnieki atklāja, ka 13 dažādu baktēriju sugas, kas regulāri tiek atrastas mutē, palielina vēža risku. Grupai ar augstu šo baktēriju līmeni mutē bija par 30% lielāka iespēja saslimt ar šo slimību. Kombinācijā ar piecām citām sugām, kuras bieži novēro smaganu slimību gadījumā, kopējais risks palielinājās par 50%. Tomēr viņi piebilda, ka pētījums nenorāda tiešu cēloņsakarību starp baktērijām un vēzi.

Pētījuma līdzautors un “Perlmutter” vēža centra pētījumu asociētais direktors teica: “Tagad, kad esam identificējuši galvenās baktērijas, kas var veicināt šo slimību, mēs turpmāk plānojam izpētīt mehānismus, kas ļauj viņiem to darīt un kā mēs varam to novērst.”