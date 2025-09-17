Zinātnieki brīdina: Mēness ar katru gadu attālinās; kas notiks ar Zemi nākotnē? 0
Mēness attālinās no Zemes par 3,8 centimetriem gadā – un tas nākotnē var nozīmēt, ka diena ilgs 25 stundas, brīdina zinātnieki.
Dr. Stīvens DiKerbijs, Mičiganas štata universitātes Fizikas un astronomijas pētnieks, norādījis, ka mēness ar katru gadu atkāpjas no mūsu planētas par aptuveni 3,8 centimetriem. Rezultātā arī Zemes rotācija palēninās, un tas nozīmē, ka ar laiku dienas kļūs garākas, vēsta “Daily Mail“.
Šis fakts palīdz izskaidrot, kāpēc pirms apmēram 70 miljoniem gadu, dinozauru laikmeta beigās, diena uz Zemes ilga tikai 23,5 stundas.
Mēnesim turpinot attālināties, sekundes, minūtes un galu galā arī stundas diennaktī pakāpeniski pieaugs – taču, kā uzsver zinātnieki, neviens no mums dzīves laikā to nepiedzīvos.
“Neuztraucieties, šie efekti ir ārkārtīgi niecīgi,” viņš raksta vietnē “The Conversation”. “3,8 cm gadā, salīdzinot ar 384 000 km kopējo attālumu līdz Mēnesim, ir vien 0,00000001% gadā. Mums vēl miljoniem gadu būs aptumsumi, paisumi un 24 stundu dienas.”
Dr. DiKerbijs skaidro, ka Mēness attālinās tieši Zemes paisumu dēļ.
Paisumus spēcīgi ietekmē Mēness gravitāciju, kas okeāniem liek viļņoties divos uzbriedumos. Viens ir pavērsts Mēness virzienā, kur pievilkšanās spēks ir visspēcīgākais, bet otrs – pretējā pusē.
“Šie šķidruma uzbriedumi nav pilnīgi vienā līnijā ar Mēnesi,” skaidro DiKerbijs. “Zemes rotācija tos nedaudz ‘pavelk’ uz priekšu. Šī vilkme paātrina Mēnesi un liek tā orbītai palielināties. Tas nozīmē, ka Mēness pakāpeniski attālinās no Zemes.”
Taču šis efekts ir tik lēns, ka to iespējams pamanīt tikai, aplūkojot ilgtermiņa datus vairāku gadu griezumā.
“Ja pagrieztu laiku uz priekšu par desmitiem miljardu gadu, Zemes rotācija varētu palēnināties līdz brīdim, kad tā kļūtu gravitācijas spēkiem sinhronizēta ar Mēnesi,” saka pētnieks. “Tad Mēness vairs neturpinātu attālināties, un no Zemes to būtu iespējams redzēt tikai vienā puslodē.”
Tomēr nākamajām paaudzēm šo parādību nav lemts novērot.
Pirmkārt, apmēram pēc miljarda gadu Saule kļūs spožāka un iztvaicēs okeānus – un līdz ar to vairs nebūs paisumu, kas ietekmētu Mēness orbītu. Otrkārt, vēl dažus miljardus gadu vēlāk Saule pārvērtīsies par sarkano milzi, kas, visticamāk, iznīcinās gan Zemi, gan Mēnesi.