Milzīgas pārmaiņas un liktenīgas mācības: ko katra zodiaka zīme atklās septembra aptumsumos?
Septembrī ir divi ļoti nozīmīgi notikumi – 7. septembrī bija vērojams Mēness aptumsums Zivīs, bet 21. septembrī būs Saules aptumsums Jaunavā. Saskaņā ar Parade šīs debesu parādības kļūs par spēcīgiem pagrieziena punktiem pārmaiņām, kas ietekmēs katru zodiaka zīmi.
Aptumsumi tradicionāli tiek saistīti ar liktenīgām pārmaiņām, dievišķu iejaukšanos un paātrinātu garīgo attīstību. Šis periods palīdz mums saskaņoties ar augstāko potenciālu un dziļākajām vajadzībām, bieži vien atklājot to, ko iepriekš neesam apzinājušies, bet kas nepieciešams mūsu izaugsmei.
Kas katram jāņem vērā un jāapgūst šajā laikā?
Auns
Šis ir spēcīgs laiks, lai atbrīvotos no pašsabotāžas, kas kavē tavu izaugsmi. Mēness aptumsums Zivīs atklāj situācijas, kurās esi turējies pie bailēm vai pagātnes rētām. Tu sapratīsi, ka daļa no šīm nastām ir tikai iedomātas. Saules aptumsums Jaunavā dos iespēju ieviest kārtību un disciplīnu ikdienā – sākot ar veselīgiem paradumiem un beidzot ar karjeru. Tieši strukturētība šobrīd kļūst par tavu panākumu atslēgu.