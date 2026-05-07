Zinātnieki uzskata, ka vīrieši planētai nodara lielāku kaitējumu nekā sievietes
Pēc zinātnieku domām, tieši tradicionāli ar vīriešiem saistītie paradumi un dzīvesveids rada lielāku negatīvo ietekmi uz vidi un klimatu. 13 valstu pētnieki publicējuši pētījumu par to, kā vīriešu uzvedība un sociālās lomas ietekmē klimata pārmaiņas un ekoloģiju, vēsta “Daily Mail”.
Pētījumā analizēts, kā noteikti dzīvesveida paradumi un uzvedības modeļi saistīti ar lielāku kaitējumu videi.
“Tagad ir pieejams ievērojams pētījumu apjoms, kas apliecina noteiktu vīriešu uzvedības modeļu negatīvo ietekmi uz vidi un klimatu. Pārsteidzoši, ka šis aspekts joprojām lielākoties tiek ignorēts diskusijās par ilgtspējīgu nākotni,” sacīja Hudersfīldas Universitātes socioloģijas profesors.
1. Vīriešiem ir lielāka oglekļa pēda
Pētnieki secinājuši, ka vīrieši vidēji rada lielāku ietekmi uz vidi nekā sievietes. Tas galvenokārt saistīts ar transporta izmantošanu, ceļošanu, tūrismu un lielāku gaļas patēriņu.
“Vīrieši patērē vairāk gaļas nekā sievietes un dominē lopkopības un rūpniecības sektorā. Daudzās kultūrās gaļas patēriņš joprojām tiek saistīts ar maskulinitāti,” norāda pētnieki.
2. Vīrieši retāk uztraucas par klimata pārmaiņām
Pētījuma autori atzīmē, ka kopumā vīrieši mazāk uztraucas par klimata pārmaiņām un retāk ir gatavi mainīt savu ikdienas dzīvesveidu.
“Vīrieši parasti mazāk uztraucas par klimata pārmaiņām, retāk vēlas mainīt savu uzvedību un mazāk atbalsta ambiciozu klimata politiku,” teikts pētījumā.
3. Vīrieši retāk iesaistās vides politikā
Pēc zinātnieku domām, vīrieši arī retāk iesaistās ar vidi un klimatu saistītos politiskos procesos un mazāk atbalsta politiskos spēkus, kas iestājas par klimata jautājumiem.
Pētījumā minēts, ka klimata pārmaiņu noliegšana bieži novērojama galēji labējo politisko aprindu vidū, kur dominē tradicionālās maskulinitātes idejas.
“Vīrieši, īpaši turīgi Rietumvalstu elites pārstāvji, dominē ieguves rūpniecībā, smagajā industrijā, lauksaimniecībā, automobiļu nozarē un citās jomās, kas rada būtisku ietekmi uz vidi,” uzsver pētnieki.
4. Tradicionāli “vīrišķās” nozares rada lielāku kaitējumu videi
Pētījuma autori norāda, ka vīrieši daudz biežāk ieņem vadošus amatus nozarēs, kuras rada lielu piesārņojumu un oglekļa emisijas.
“Vīrieši biežāk ir iesaistīti smagajā rūpniecībā, ķīmiskajā ražošanā, ieguves rūpniecībā, intensīvajā lauksaimniecībā un militārajā sektorā,” norāda zinātnieki.
5. Vislielākais kaitējums saistīts ar bagāto valstu eliti
Lai gan pētnieki konkrētus cilvēkus nemin, viņi uzsver, ka īpaši liela ietekme uz vidi ir privileģētu Rietumvalstu elites pārstāvju darbībām.
“Destruktīvie vides un sociālie procesi lielā mērā saistīti ar privileģētu Eiropas un Rietumvalstu elites vīriešu darbībām,” teikts pētījumā.
6. Pētnieki uzsver, tas neattiecas uz visiem vīriešiem
Vienlaikus autori norāda, ka pētījuma secinājumi nav attiecināmi uz pilnīgi visiem vīriešiem.
“Daudzi vīrieši aktīvi iesaistās cīņā pret klimata pārmaiņām un cenšas mainīt šīs tendences,” piebilda pētnieki.