Foto. pexels-alexapopovich

Zinātnieki uzskata, ka vīrieši planētai nodara lielāku kaitējumu nekā sievietes 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:17, 7. maijs 2026
Stāsti Izpēte

Pēc zinātnieku domām, tieši tradicionāli ar vīriešiem saistītie paradumi un dzīvesveids rada lielāku negatīvo ietekmi uz vidi un klimatu. 13 valstu pētnieki publicējuši pētījumu par to, kā vīriešu uzvedība un sociālās lomas ietekmē klimata pārmaiņas un ekoloģiju, vēsta “Daily Mail⁠”.

Kas to būtu domājis? 9 lietas, kas deviņdesmitajos bija ikdiena, bet tagad kļuvušas par turīgo privilēģiju
Kokteilis
Karjeras lēciens vai atlūgums uz galda? Zodiaka zīmes, kurām šomēnes darbā gaidāmi nemierīgi laiki
Kokteilis
Tikai šīm četrām zodiaka zīmēm ir spēks izturēt grūtus laikus; pārējie vienkārši raudās
Lasīt citas ziņas

Pētījumā analizēts, kā noteikti dzīvesveida paradumi un uzvedības modeļi saistīti ar lielāku kaitējumu videi.

“Tagad ir pieejams ievērojams pētījumu apjoms, kas apliecina noteiktu vīriešu uzvedības modeļu negatīvo ietekmi uz vidi un klimatu. Pārsteidzoši, ka šis aspekts joprojām lielākoties tiek ignorēts diskusijās par ilgtspējīgu nākotni,” sacīja Hudersfīldas Universitātes socioloģijas profesors.

1. Vīriešiem ir lielāka oglekļa pēda

CITI ŠOBRĪD LASA
Receptes
5 vienkārši pagatavojamas marinādes receptes gardam šašlikam un steikam
Krievu svētku priekšvakarā Tramps izziņo pamieru Ukrainas-Krievijas karā: Šo lūgumu izvirzīju tieši es!
Garisons par dronu uzlidojumiem: Katram pašam jāizdomā plāns, kā sevi pasargāt

Pētnieki secinājuši, ka vīrieši vidēji rada lielāku ietekmi uz vidi nekā sievietes. Tas galvenokārt saistīts ar transporta izmantošanu, ceļošanu, tūrismu un lielāku gaļas patēriņu.

“Vīrieši patērē vairāk gaļas nekā sievietes un dominē lopkopības un rūpniecības sektorā. Daudzās kultūrās gaļas patēriņš joprojām tiek saistīts ar maskulinitāti,” norāda pētnieki.

2. Vīrieši retāk uztraucas par klimata pārmaiņām

Pētījuma autori atzīmē, ka kopumā vīrieši mazāk uztraucas par klimata pārmaiņām un retāk ir gatavi mainīt savu ikdienas dzīvesveidu.

“Vīrieši parasti mazāk uztraucas par klimata pārmaiņām, retāk vēlas mainīt savu uzvedību un mazāk atbalsta ambiciozu klimata politiku,” teikts pētījumā.

3. Vīrieši retāk iesaistās vides politikā

Pēc zinātnieku domām, vīrieši arī retāk iesaistās ar vidi un klimatu saistītos politiskos procesos un mazāk atbalsta politiskos spēkus, kas iestājas par klimata jautājumiem.

Pētījumā minēts, ka klimata pārmaiņu noliegšana bieži novērojama galēji labējo politisko aprindu vidū, kur dominē tradicionālās maskulinitātes idejas.

“Vīrieši, īpaši turīgi Rietumvalstu elites pārstāvji, dominē ieguves rūpniecībā, smagajā industrijā, lauksaimniecībā, automobiļu nozarē un citās jomās, kas rada būtisku ietekmi uz vidi,” uzsver pētnieki.

4. Tradicionāli “vīrišķās” nozares rada lielāku kaitējumu videi

Pētījuma autori norāda, ka vīrieši daudz biežāk ieņem vadošus amatus nozarēs, kuras rada lielu piesārņojumu un oglekļa emisijas.

“Vīrieši biežāk ir iesaistīti smagajā rūpniecībā, ķīmiskajā ražošanā, ieguves rūpniecībā, intensīvajā lauksaimniecībā un militārajā sektorā,” norāda zinātnieki.

5. Vislielākais kaitējums saistīts ar bagāto valstu eliti

Lai gan pētnieki konkrētus cilvēkus nemin, viņi uzsver, ka īpaši liela ietekme uz vidi ir privileģētu Rietumvalstu elites pārstāvju darbībām.

“Destruktīvie vides un sociālie procesi lielā mērā saistīti ar privileģētu Eiropas un Rietumvalstu elites vīriešu darbībām,” teikts pētījumā.

6. Pētnieki uzsver, tas neattiecas uz visiem vīriešiem

Vienlaikus autori norāda, ka pētījuma secinājumi nav attiecināmi uz pilnīgi visiem vīriešiem.

“Daudzi vīrieši aktīvi iesaistās cīņā pret klimata pārmaiņām un cenšas mainīt šīs tendences,” piebilda pētnieki.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Tavs vīrietis dzimis šajā datumā un zīmē? Divās zodiaka zīmēs dzimušie tiek uzskatīti par īpaši slinkiem
Kokteilis
Nevienai tie nepatīk! 5 vīriešu ieradumi, kas atgrūž sievietes
Kāpēc vīrieši izvēlas aiziet? 7 sieviešu paradumi, kas attiecībās kļūst par klupšanas akmeni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.