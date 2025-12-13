“Zinu, cik tam ir liela nozīme.” Karalis Čārlzs mudina nepalaist garām vēža skrīningus 0
Agrīna diagnostika un ārstēšana ļaus nākamgad samazināt Lielbritānijas karaļa Čārlza III vēža ārstēšanas intensitāti, paziņoja karalis, mudinot arī citus izmantot skrīninga programmu iespējas, lai atklātu slimību agrīnā stadijā, kad ārstēšana ir visvieglākā.
Karalis Čārlzs iepriekš ierakstītā televīzijas uzrunā vēža skrīninga programmu veicināšanai uzsvēra, ka “agrīna diagnosticēšana vienkārši glābj dzīvības”.
Bekingemas pils paziņoja, ka karaļa ārstēšana pāriet “piesardzības fāzē” un viņa stāvoklis tiks uzraudzīts, lai nodrošinātu viņa turpmāku atveseļošanos.
Pērn februārī britu karaļnams paziņoja, ka karalim Čārlzam III ir diagnosticēts vēzis. Diagnoze atklāta palielinātas prostatas koriģējošās procedūras laikā. Lai gan ārsti izslēdza prostatas vēzi, pārbaudēs tika atklāta “atsevišķa problēma”.
Pagājušā gada aprīlī ārsti atļāva karalim atsākt piedalīties publiskos pasākumos.
Karalis nekad nav publiski atklājis, kāda veida vēzis viņam ir vai kādu ārstēšanu viņš saņem. Pils paziņoja, ka šis ir apzināts lēmums, lai nodrošinātu, ka viņa vēstījums sasniedz pēc iespējas plašāku auditoriju.
Kopš diagnozes atklāšanas Čārlzs ir ar savu stāstu centies vairot sabiedrības informētību par vēža skrīninga un ārstēšanas iespējām.
Lielbritānijas labdarības organizācijas, kas saistītas ar atbalstu onkoloģiskiem pacientiem, ir norādījušas, ka pēc tam, kad karalis publiski paziņoja par savu diagnozi un ārstēšanu, krasi ir pieaugusi cilvēku interese par informāciju saistībā ar vēža diagnozi.
Britu karaliskā ģimene ierasti nepublisko informāciju par savu veselības stāvokli.
“Kā jau iepriekš esmu novērojis, slimības tumšākos brīžus var apgaismot vislielākā līdzjūtība,” Čārlzs teica videovēstījumā. “Taču līdzjūtībai jābūt apvienotai ar rīcību.
Šī gada decembrī, kad mēs pulcējamies, lai pārdomātu aizvadīto gadu, es lūdzu, lai mēs katrs, kā daļu no mūsu apņemšanās nākamajam gadam, apņemtos sniegt savu ieguldījumu vēža agrīnā atklāšanā,” viņš mudināja.
“Jūsu dzīvība – vai kāda jums mīļa cilvēka dzīvība – var būt atkarīga no tā,” piebilda karalis.
Pērn ķīmijterapija tika veikta arī karaļa vedeklai Velsas princesei Ketrīnai.