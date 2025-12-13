Foto: EPA/ DA/ SIPA/ IMAGO/ REUTERS/ AFP/ SCANPIX/ LETA

“Zinu, cik tam ir liela nozīme.” Karalis Čārlzs mudina nepalaist garām vēža skrīningus 0

LETA
19:25, 13. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Agrīna diagnostika un ārstēšana ļaus nākamgad samazināt Lielbritānijas karaļa Čārlza III vēža ārstēšanas intensitāti, paziņoja karalis, mudinot arī citus izmantot skrīninga programmu iespējas, lai atklātu slimību agrīnā stadijā, kad ārstēšana ir visvieglākā.

Veselam
Palīdz nodzīvot ilgāk: 9 uztura bagātinātāji, kas nodrošina veselīgu novecošanu
TV24
Eksperts brīdina: Tā ir situācija, no kuras mēs neizvairīsimies. Latvijā, iespējams, sāks dedzināt atkritumus
Kokteilis
Ātrs psiholoģiskais tests: kura no virvēm, jūsuprāt, ir visgarākā? 5
Lasīt citas ziņas

Karalis Čārlzs iepriekš ierakstītā televīzijas uzrunā vēža skrīninga programmu veicināšanai uzsvēra, ka “agrīna diagnosticēšana vienkārši glābj dzīvības”.

“Es arī zinu, cik liela nozīme tam bijusi manā gadījumā, ļaujot man turpināt pilnasinīgu un aktīvu dzīvi arī ārstēšanas laikā,” piebilda 77 gadus vecais monarhs.
CITI ŠOBRĪD LASA
Baltkrievija atbrīvo 123 politieslodzītos – viņu vidū arī Latvijas pilsone
“Mans draugs katru dienu ēd burkānus.” Partnere uzzināja iemeslu un nevarēja saprast, vai smieties vai raudāt
VIDEO. “Juglā iepeldējis valis vai NLO?” Ļaudis spriež, kas ir šī dīvainā parādība ūdenī

Bekingemas pils paziņoja, ka karaļa ārstēšana pāriet “piesardzības fāzē” un viņa stāvoklis tiks uzraudzīts, lai nodrošinātu viņa turpmāku atveseļošanos.

Pērn februārī britu karaļnams paziņoja, ka karalim Čārlzam III ir diagnosticēts vēzis. Diagnoze atklāta palielinātas prostatas koriģējošās procedūras laikā. Lai gan ārsti izslēdza prostatas vēzi, pārbaudēs tika atklāta “atsevišķa problēma”.

Pagājušā gada aprīlī ārsti atļāva karalim atsākt piedalīties publiskos pasākumos.

Karalis nekad nav publiski atklājis, kāda veida vēzis viņam ir vai kādu ārstēšanu viņš saņem. Pils paziņoja, ka šis ir apzināts lēmums, lai nodrošinātu, ka viņa vēstījums sasniedz pēc iespējas plašāku auditoriju.

Kopš diagnozes atklāšanas Čārlzs ir ar savu stāstu centies vairot sabiedrības informētību par vēža skrīninga un ārstēšanas iespējām.

Lielbritānijas labdarības organizācijas, kas saistītas ar atbalstu onkoloģiskiem pacientiem, ir norādījušas, ka pēc tam, kad karalis publiski paziņoja par savu diagnozi un ārstēšanu, krasi ir pieaugusi cilvēku interese par informāciju saistībā ar vēža diagnozi.

Britu karaliskā ģimene ierasti nepublisko informāciju par savu veselības stāvokli.

“Kā jau iepriekš esmu novērojis, slimības tumšākos brīžus var apgaismot vislielākā līdzjūtība,” Čārlzs teica videovēstījumā. “Taču līdzjūtībai jābūt apvienotai ar rīcību.

Šī gada decembrī, kad mēs pulcējamies, lai pārdomātu aizvadīto gadu, es lūdzu, lai mēs katrs, kā daļu no mūsu apņemšanās nākamajam gadam, apņemtos sniegt savu ieguldījumu vēža agrīnā atklāšanā,” viņš mudināja.

“Jūsu dzīvība – vai kāda jums mīļa cilvēka dzīvība – var būt atkarīga no tā,” piebilda karalis.

Pērn ķīmijterapija tika veikta arī karaļa vedeklai Velsas princesei Ketrīnai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Pat, ja neesi karaliskās ģimenes apjūsmotājs, šis būs interesanti – viņu slepenie ceļošanas noteikumi
Kokteilis
Meganas Mārklas tēvs vēršas pie meitas ar izmisīgu lūgumu: “Vēl vienu reizi pirms nāves…”
Kokteilis
Viņa uzticējās, bet tika pievilta… Gaismā nākuši jauni fakti par princeses Diānas skandalozo interviju BBC žurnālistam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.