Uzzinot Sidnejas terorista vārdu, satraukties sāk arī latvieši 0
Jau ziņojām, ka vakar Austrālijā, Sidnejas Bondi pludmalē, svētdien divi uzbrucēji apšaudījuši ebreju Hanukas svētku pasākumu, nogalinot 15 un ievainojot 40 cilvēkus, pavēstījusi policija.
Starp nogalinātajiem ir desmit gadus veca meitene, bet starp ievainotajiem – četri bērni.
Policisti atklājuši uguni uz uzbrucējiem, kas bijuši tēvs un dēls, nogalinot 50 gadus veco tēvu un ievainojot 24 gadus veco dēlu. Apšaudē ar uzbrucējiem ievainoti divi policisti.
Ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī. Policija viņu aizturējusi.
Tīmeklī izplatītajos videoierakstos redzams, kā divi bruņoti vīrieši, kas ģērbušies melnās drēbēs, atklāj uguni no tiltiņa, kas savieno autostāvvietu ar pludmali, cilvēki bēg, kā ari dzirdami kliedzieni. Vēlāk viens no viņiem nokāpj no tiltiņa un turpina šaut. Citos videoierakstos redzams kāds vīrietis, kas vienam no uzbrucējiem atņem ieroci, bet uzbrucējs paņem tuvumā esošu rezerves ieroci.
Vīrietis, kurš atņēma ieroci uzbrucējam, ir vietējā augļu veikala īpašnieks Ahmeds al Ahmeds. Viņš ievainots rokā un atrodas slimnīcā, ziņo Austrālijas mediji.
Par apšaudi Sidnejas Bondi pludmalē aizturētais ir 24 gadus vecais Navīds Akrams (Naveed Akram), kurš notikuma brīdī atradies kopā ar savu 50 gadus veco tēvu.
Kā raksta Sydney Morning Herald un aģentūra Reuters, jaunietis ar ģimeni pēdējo reizi sazinājies vien dažas stundas pirms notikuma.
Māte Verena laikrakstam Sydney Morning Herald stāstījusi, ka dēls viņai piezvanījis svētdien un sacījis: “Mammu, es tikko biju peldēties. Mēs tūlīt iesim paēst, un pēc tam paliksim mājās, jo ir ļoti karsts.”
Saskaņā ar mediju rīcībā esošo informāciju, uzbrukumā piedalījies arī uzbrucēja tēvs. Ģimenei abi iepriekš esot teikuši, ka dodas makšķerēšanas braucienā uz Austrālijas dienvidu piekrasti. “Reuters” ziņo, ka dēls notikuma vietā ticis aizturēts, savukārt tēvs gājis bojā sadursmē ar policiju.
Navīda māte uzstāj, ka nespēj noticēt dēla saistībai ar vardarbību vai ekstrēmismu. “Viņam nav ieroča. Viņš pat īsti neiet ārā. Viņš neblandās ar draugiem, nedzer, nesmēķē, neiet uz sliktām vietām… Viņš iet uz darbu, nāk mājās, sporto un tas arī viss. Ikviens vēlētos tādu dēlu kā man… viņš ir labs zēns,” viņa sacījusi medijiem.
Savukārt ASV mediji, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, vēsta, ka 24 gadus vecais aizdomās turētais ir Pakistānas pilsonis.
Tikmēr notikušais izraisījis plašas diskusijas sociālajos tīklos arī ārpus Austrālijas, tostarp Latvijā. Pēc uzbrucēja vārda publiskošanas internetā parādījušies emocionāli un asi komentāri, kuros cilvēki pauž bailes un neuzticēšanos imigrācijai.
Pēc vārda un uzvārda spriežot, Sidnejas terorists ir paķis.
Un mēs laižam paķus iekšā bariem. Pilna Rīga… Braukā ar tām kastēm, kur nezin, kas iekšā: rīsu bļoda vai trotils. https://t.co/wBGCA2mcvT
— Ilze (@Jenotsons) December 14, 2025