Vairāki kilogrami! Tepat, kaimiņos, vēstures entuziasti mežā atrod 86 gadus slēptus dārgumus

22:15, 14. decembris 2025
Polijas vēstures entuziasti mežā atklāja divu kilogramu zelta un sudraba poļu ērgli, kas tika paslēpts 1939. gadā, bēgot no Vācijas armijas virzošajiem spēkiem, raksta lrytas.lt.

Karoga masta gals tika apglabāts kopā ar citām pulka regālijām, kad Polijas armija cieta smagus zaudējumus un gandrīz pirms 86 gadiem veica atkāpšanos. Karogs tika paslēpts kopā ar pulka regālijām Starachowice mežā Polijas dienvidu centrālajā daļā.

Šie artefakti piederēja 12. vieglās artilērijas pulkam, kas bija 12. kājnieku divīzijas vienība. Pulks tika izvietots dienvidaustrumu pilsētā Tarnopolē – tagad Ternopilē Ukrainas rietumos -, lai palīdzētu pretoties vāciešiem septembra kampaņas laikā Polijas iekarošanai.

Divīzija piedalījās sīvās cīņās un cieta smagus zaudējumus. Tā rezultātā karavīriem tika pavēlēts izkliedēt, iznīcināt visu smago tehniku un apsardzes karogus un citas regālijas.

