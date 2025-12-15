Daudzdzīvokļu māja Rīga.
Daudzdzīvokļu māja Rīga.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Esi piesardzīgs! Rīgā aktivizējies jauns krāpnieku grupējums, kas var mēģināt iekļūt jūsu dzīvokļos 0

LETA
14:49, 15. decembris 2025
Ziņas Latvijā

SIA “Rīgas ūdens” ir saņēmis informāciju par gadījumiem, kad nezināmas personas, uzdodoties par uzņēmuma darbiniekiem, telefoniski mēģina vienoties par it kā plānotu ūdens skaitītāju maiņu vai pārbaudi, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

RAKSTA REDAKTORS
Uzņēmums ir saziņā ar atbildīgajām institūcijām un aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, kritiski izvērtējot jebkādus zvanu laikā izteiktus lūgumus sniegt personas datus, tostarp personas kodu vai bankas informāciju.

“Rīgas ūdens” atgādina, ka uzņēmuma darbinieki neveic nekādas darbības dzīvokļos, tostarp nemaina un nepārbauda dzīvokļos uzstādītos ūdens skaitītājus.

Pašlaik uzņēmums īsteno telemetrijas projektu, kura gaitā ar attālinātās nolasīšanas iekārtām pakāpeniski tiek aprīkoti īpašumu ievadskaitītāji, lai nodrošinātu automātisku ūdens patēriņa datu nolasīšanu. Savukārt dzīvokļu skaitītāju rādījumu uzskaite un pārvaldība arī turpmāk ir pašu dzīvokļu īpašnieku kompetencē.

Ja kāds saņem šāda veida zvanu vai ir šaubas par tā autentiskumu, “Rīgas ūdens” aicina nekavējoties pārtraukt sarunu un sazināties ar uzņēmuma Klientu vadības centru pa tālruni 8000 2122. Šādiem zvanītājiem nekādā gadījumā nedrīkst sniegt personas kodu, bankas datus vai citu personīgu informāciju.

“Rīgas ūdens” apgrozījums pagājušajā gadā bija 76,336 miljoni eiro, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2023. gadā. Aktīvu pārvērtēšanas dēļ uzņēmums strādāja ar zaudējumiem 18,275 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai 2023. gadā, liecina kompānijas publiskotā informācija.

“Rīgas ūdens” nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās – Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.

