“Jūs tūlīt būsiet gar zemi. Man sāp roka. Ģimenes ārste nosūtīja pie traumatologa. Tagad skatos piearsta.lv, kur ir tuvākie pieraksti, pie kāda traumatologa aiziet,” savu Tik tok video iesāk satura veidotājs Jānis, kuru Latvijā visi atpazīst ar pseidonīmu “Cilvēks ar kameru”. Viņam gadījies savainoties un nepieciešams doties pie ārsta – mums visiem reiz tā ir gadījies.
Tā kā nosūtījums tika saņemts piektdien, viņš pētījis pierakstu iespējas uz pirmdienu.
“Pierakstu laiki diezgan daudz pieejami ārstiem Rīgā. Rekur, 1. slimnīcā vienam ārstam brīva visa diena. Zvanu slimnīcai, saku, ka vēlos pie šī ārsta pierastīties uz vizīti, man atbild, ka jāmaksā 56 eiro un tuvākais valsts apmaksātais pieraksts ir 14. janvārī. Man tagad jautājums – viņam ir pieraksts no pirmdienas līdz ceturtdienai jebkurā laikā. Uz pirmdienu viņam šobrīd nav neviena pieraksta. Ko tas nozīmē, viņš pirmdien atnāks uz darbu un vienkārši sēdēs? Viņam taču algu tāpat maksā. Kāpēc ir tāds absurds? Kāpēc ārsts ir, bet aiziet pie viņa nevar?” Jānis jautā.
Jautājam Nacionālajam valsts dienestam, kādēļ rindas pie ārstiem paliek arvien garākas valstī.
Valsts apmaksātās veselības aprūpes finansējums tiek plānots, ņemot vērā pieejamos valsts budžeta līdzekļus, sabiedrības vajadzības un noteiktās prioritātes.
Kvotu jeb finansējuma sadalījums medicīnas pakalpojumiem, izmeklējumiem, diagnostikai un manipulācijām ir mērķēts, lai pēc iespējas līdzsvarotu pakalpojumu pieejamību visā Latvijā un nodrošinātu, ka pacienti saņem nepieciešamo palīdzību.
Plānojot valsts apmaksāto pakalpojumu apjomu, tiek vērtēti gan iepriekšējā perioda dati par pieprasījumu, gan prognozes par turpmāko veselības aprūpes vajadzību pieaugumu.
Valsts apmaksātos pakalpojumus sniedz gan valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes, gan arī privātie pakalpojumu sniedzēji. Šī sadarbība ļauj paplašināt pakalpojumu klāstu un uzlabot to pieejamību. Iestādes, kuras sniedz noteiktus valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus, paraksta līgumu par to sniegšanu un valsts finansējuma saņemšanu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Informācija par visām līgumiestādēm ir pieejama www.rindapierarsta.lv vai zvanot pa NVD bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.
Valsts finansējums ārstniecības iestādēm valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem tiek plānots gada periodam jeb 12 mēnešiem.
Jāatzīmē, ka informācija par gadam plānoto apjomu katrai ārstniecības iestādei ir zināma jau gada sākumā un to uzdevums ir nodrošināt finansējuma pakāpenisku izlietojumu, lai pieejamība būtu visa gada ietvaros.
Ja konkrētajam mēnesim pieejamā finansējuma apjoms ir mazāks nekā pieprasījums, tad iedzīvotājam pakalpojuma saņemšana tiek piedāvāta kādā no nākamajiem mēnešiem, veidojot un uzturot gaidīšanas rindu atbilstoši pierakstam.
Gaidīšanas rindas veidojas dažādu iemeslu dēļ:
1. pieejamais valsts finansējums nav pietiekams;
2. noteiktu specialitāšu ārstu ierobežotā pieejamība, paaudžu maiņa;
3. specifiski pakalpojumi mēdz būt pieejami tikai slimnīcās, lielajās ārstniecības iestādēs;
4. pacienti izvēlas saņemt pakalpojumu noteiktā ārstniecības iestādē, kurā veidojas garākās gaidīšanas rindas, tajā pat laikā citās iestādēs to pašu pakalpojumu var saņemt bez rindas vai gaidot īsāku laiku;
u.c.
Jāatzīmē, ka gaidīšanas rindas plānveida ambulatorajiem pakalpojumiem ir novērojamas ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības (ES) valstīs un arī ārpus ES.
Detalizēta informācija par valsts finansējuma izlietojumu ambulatorajās ārstniecības iestādēs gada griezumā ir pieejama NVD tīmekļvietnē, interaktīvo grafikos.
Parasti garākās rindas ambulatori ir novērojamas uz dažādiem diagnostiskajiem izmeklējumiem. Piemēram, magnētisko rezonansi, datortomogrāfiju, kolonoskopiju u.c.
Jāatzīmē, ka garākas rindas novērojamas katra gada nogalē, vienlaikus ārstniecības iestādēm ir jāievēro prasība, ka gaidīšanas rinda jāveido arī uz nākamo gadu, t.i. nevar izveidoties situācija, ka pacients, sazinoties ar iestādi, piemēram, novembrī, saņem atteikumu pierakstīt viņu gaidīšanas rindā uz nākamo gadu. Ja šāds atteikums tomēr tiek saņemts, par konkrēto gadījumu noteikti jāinformē NVD, rakstot e-pastu uz [email protected] vai zvanot 80001234.
Kas jādara pacientam, lai ātrāk tiktu pie ārsta? Ieteiktu interesēties par visiem valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.
Ja vienā ārstniecības iestādē ir gara gaidīšanas rinda, tad citās iestādēs šo pakalpojumu, iespējams, var saņemt ātrāk.
Informāciju par visiem pakalpojumu sniedzējiem un aptuvenu gaidīšanas laiku uz pakalpojumu var noskaidrot www.rindapiearsta.lv vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80001234.
Jāņem vērā, ka vietnē pieejamā informācija ir aptuvena un tā tiek atjaunota reizi mēnesī atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajai informācijai par rindu garumiem. Lai noskaidrotu precīzu gaidīšanas laiku un veiktu pierakstu, jāsazinās ar konkrēto ārstniecības iestādi.