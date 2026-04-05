"Tas ir pirātisms! Iznīciniet tos!" Propagandists Solovjovs izsaka Trešā pasaules kara "cienīgus draudus" nu arī šai valstij
Krievija brīdinājusi, ka var “nogremdēt” Apvienotās Karalistes Royal Navy kara kuģus pēc tam, kad Lielbritānija paziņoja par plāniem apturēt un aizturēt Vladimira Putina ēnu flotes kuģus, kas būtībā ir tie, kas nodrošina Putina karaspēka darbību frontē Ukrainā.
Maskava šādas darbības nodēvējusi par “pirātismu”, un Krievijas valsts televīzija, kas atspoguļo Kremļa rīkojumus, brīdinājusi par iespējamiem raķešu triecieniem, par to vēstīts portālā Express.
Krievijas propagandists Vladimirs Solovjovs paziņojis: “Krievija būs spiesta nogremdēt britu kara kuģus, kas iesaistīti pirātismā un mūsu komerciālo kuģu sagrābšanā. Mēs brīdinām, ka iznīcināsim ne tikai kuģus ar visiem iespējamiem līdzekļiem, tostarp ar raķetēm. Mēs esam spiesti cīnīties ar globālo pirātismu.”
Savā raidījumā Solovjovs sarkastiski norādīja uz britu flotes samazināto klātbūtni pasaules jūrās, pieminot tikai vienu iznīcinātāju pie Kipras un vienu no diviem lidmašīnu pārvadātājiem: “Es brīnos, cik kuģu tiem paliks pēc pirmo divu nogremdēšanas?”
Kā vēstīts medijā, vēsturnieks Andrejs Sidorovs šo tēmu papildināja: “Pirmais Dragon, pēc tam Prince of Wales, un tas arī viss.”
Britu premjerministrs Kīrs Stārmers pirms tam paziņoja, ka īpašie britu spēki saņēmuši rīkojumu pārbaudīt un aizturēt Krievijas ēnas flotes kuģus, kas bieži tiek izmantoti, lai transportētu naftu, apietu sankcijas un šķērsotu Lamanša kanālu.
Daļa no šīs flotes ir veci, nedroši un apšaubāmi kuģi, tie pēc Stārmera paziņojuma mainīja kursu, lai izvairītos no Lamanša kanāla un pārorientējās uz Īrijas kontrolētajiem ūdeņiem.