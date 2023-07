10 skaistu priekšnamu piemēri: skandināviskais, greznais, lauku stilā Ieteikt







Autors: Ieva Bērziņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Viesmīlīgs priekšnams



Pirmais, ko visi ierauga, ienākot tavās mājās, ir priekšnams. Ja vēlies atstāt labu iespaidu uz viesiem, pārliecinies, ka tavs priekšnams par to parūpējas! Tas ne vienmēr nozīmē, ka tev ir jātērē par to liela nauda – dažreiz tas nozīmē vien liekā izmešanu un mēbeļu pārkārtošanu.

Zemāk atradīsi desmit idejas, kā vari iekārtot savu priekšnamu. Piemēros redzami dažādi interjera dizaini, sākot no skandināvu līdz laucinieciskajam.

Viens no labākajiem veidiem, kā viesiem justies laipni gaidītiem tavās mājās, ir atbilstošs priekšnams! Ir vairāki veidi, kā to vari panākt, un viens no tiem ir dekori, kas sniedz šādu vēstījumu. Šajā piemērā – visa siena ir ar ierāmētiem, pozitīviem citātiem un “laipni lūgts” zīmēm. Tas ne tikai liek taviem viesiem justies gaidītiem, bet arī izskatās labi.

Skandināvu stila priekšnams



Runājot par mājas interjeru, nav iespējams nepieminēt vienu no populārākajiem interjera stiliem. Ir daudzi iemesli, kāpēc tev vajadzētu izvēlēties skandināvu stilu. Tā izveidošana var būt salīdzinoši lēta, jo viss, kas tev ir nepieciešams, ir dažas lietas, kuras kalpo gan praktiski, gan dekoratīvi. Turies pie vienkāršā un funkcionālā, un elegance pati atnāks līdzi.

Moderni laucinieciskais



Laucinieciskais interjera dizains var likt justies kā mājās, jo tas rada omulīgu atmosfēru. Tomēr, ja neesi liels tradicionāli laucinieciskā fans, vari to pielāgot un pārvērst par “modernāku” versiju. Piemēram, dekoratīvajos elementos pieturēties pie laucinieciskā, kamēr pārējo istabu saglabāt modernu.

Mākslinieciskais priekšnams



Tev nekad nepietiek mākslas? Priekšnamus vienmēr var izdekorēt ar gleznām, un tas būs viens no labākajiem veidiem, kā to rotāt neatkarīgi no tā, vai tas ir lielāks vai mazāks priekšnams. Vari padarīt visu mazliet tradicionālāku, piemēram, pievienojot paklāju ar atbilstošiem rakstiem – tas pats attiecas uz spilveniem. Tavi viesi noteikti aplūkos šo mākslu!

Piekrastes mājas priekšnams



Piekrastes arhitektūrai piemīt savs šarms, un par laimi mums nav jādzīvo jūras tuvumā, lai ieviestu šo interjera dizainu savās mājās. Lai radītu šādu priekšnamu, tev ir nepieciešams iegūt dekorācijas, kuras atbilst piekrastes dzīves garam – jūras radības, piemēram, jūraszirdziņu un gliemežnīcas, oļus. Apvieno baltas mēbeles ar koku!

Lauku mājas priekšnams



Lauku stils izskatās apbrīnojami un rada patīkamu noskaņu. Lai radītu šādu interjeru savā priekšnamā, pārliecinies, ka tev ir pareizās detaļas. Koka lietas, piemēram, pulkstenis vai mēbeles, noteikti iederēsies, bet citas dekorācijas, piemēram, veci zābaki, arī padarīs to šarmantu!

Minimālistisks priekšnams



Šis it īpaši patiks tiem, kuriem ir mazs priekšnams. Dažreiz vislabākais veids, kā padarīt lietas skaistākas, ir saglabāt tās vienkāršas. Pārliecinies, ka tev ir tikai tās lietas, kuras patiešām tev ir nepieciešamas, un izmet pārējās. Tādējādi tu ne tikai padarīsi savu priekšnamu praktiskāku, bet arī radīsi vairāk vietas, izmetot lieko – un tas liks arī telpai izskatīties lielākai un palīdzēs izcelties nepieciešamajām lietām.

Senatnīgs priekšnams



Senatnīgais stils izskatās patiešām labi, tas ir gaišs un var padarīt priekšnamu par labāko tavas mājas daļu. Šai stilā noteikti iederas senas lietas. Ja tev ir kādas vecas mēbeles, neizmet tās, bet tā vietā mazliet tās pielāgo, lai tās varētu atkal izmantot. Izmanto vecus dekorus, piemēram, bildes, gleznas vai pat cepuri!

Elegants



Bez minimalistiskā, skandināvu, senatnīgā un lauku stila, tu vienmēr vari izmantot elegantāko no iespējām, bet tas arī, protams, nozīmē, ka tas izmaksās vairāk. Dārgas koka mēbeles, vāzes, ierāmētas gleznas un paklāji ir tikai dažas no lietām, kas var palīdzēt tev sasniegt vēlamo efektu. Bet jāatzīst – tas izskatās lieliski.

Neliels, izsmalcināts priekšnams

Pūkains krēsls, baltas sienas, koka mēbeles un liels spogulis – dažas detaļas šur un tur, šīs ir tikai dažas no lietām, kuras tev ir nepieciešamas, ja vēlies elegantu, šiku priekšnamu. Pārliecinies, ka tev ir atbilstošs paklājs un telpaugi, kas ar savām krāsām izcelsies no pārējā telpā.