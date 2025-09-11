“Īstam vīrietim par saviem vārdiem jāatbild,” Pētersons saņēmis daudz pārmetumu un pat draudus 0
Vārds ir visspēcīgais ierocis, to nesen uz savas ādas izbaudīja Pieci.lv rīta raidījuma “Citi rīti” vadītājs Jānis Pētersons, raksta “Privātā dzīve”.
Viņš kopā ar Mārtiņu Pabērzu nesen tiešraidē pajokoja par katastrofālo situāciju lauksaimniecībā, kur izsmēja vārdu spēles publiskajā paziņojumā, ka “Latvijā situācija lauksaimniecībā vairs nav traģiska, bet ir katastrofāla!”.
Tas izcēla pamatīgu viedokļu vētru sociālajos tīklos, norādot, ka šāda ņirgāšanās valsts radio ir nepieņemama, jaunā paaudze pat traktoru nav redzējusi, bet izsmej citu cilvēku postošos apstākļus lauksaimniecībā, publiski izteicās arī Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš un aicināja Jāni atbraukt ciemos, lai redz, par ko ņirgājas. Jānis pēc tam publiski atvainojās un pieņēma uzaicinājumu ciemos.
Jānis Pētersons saka: “Svarīgākais šajā situācijā ir spēt atzīt savas kļūdas. Jā, tas, ko pateicu, nebija smuki. Es to atzīstu. Nebija īstais brīdis jokot. Taču pulvermuca ir karsta ne manis dēļ, vismaz es tā ceru.”
Grupas Citi zēni līderis neslēpj, ka pēc notikušā saņēmis daudzus pārmetumus, nievājošus komentārus un pat draudus. “Ir viena lieta, ko gribētu palūgt katram, kurš kaut ko komentē sociālajos tīklos vai raksta privāti, varat pārmest kaut ko, kas attiecas uz profesionalitāti, bet nepārejiet uz draudiem. Tas nav forši!” viņš norāda.
Jānis un Mārtiņš piekrita zemnieku izaicinājumam vienu dienu pavadīt saimniecībā “Bračas”, lai uz savas ādas izbaudītu nozares ikdienu.
“Normālam vīrietim par saviem vārdiem jāatbild. Un es to neredzu kā sodu, drīzāk kā iespēju dzīvē pieredzēt ko citādāku!” norāda Pētersons.