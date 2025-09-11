Grupas &#8220;Citi zēni&#8221; solists Jānis Pētersons.
Grupas “Citi zēni” solists Jānis Pētersons.
Foto: LETA

“Īstam vīrietim par saviem vārdiem jāatbild,” Pētersons saņēmis daudz pārmetumu un pat draudus 0

kokteilis.lv
20:31, 11. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Vārds ir visspēcīgais ierocis, to nesen uz savas ādas izbaudīja Pieci.lv rīta raidījuma “Citi rīti” vadītājs Jānis Pētersons, raksta “Privātā dzīve”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Nauda plūdīs kā upe šīm četrām zodiaka zīmēm: tās drīz kļūs stāvus bagātas
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti
Armija to apstiprinājusi: negaidīts avots Poliju brīdinājis par bezpilota lidaparātiem, kas tai tuvojas
Lasīt citas ziņas

Viņš kopā ar Mārtiņu Pabērzu nesen tiešraidē pajokoja par katastrofālo situāciju lauksaimniecībā, kur izsmēja vārdu spēles publiskajā paziņojumā, ka “Latvijā situācija lauksaimniecībā vairs nav traģiska, bet ir katastrofāla!”.

Tas izcēla pamatīgu viedokļu vētru sociālajos tīklos, norādot, ka šāda ņirgāšanās valsts radio ir nepieņemama, jaunā paaudze pat traktoru nav redzējusi, bet izsmej citu cilvēku postošos apstākļus lauksaimniecībā, publiski izteicās arī Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš un aicināja Jāni atbraukt ciemos, lai redz, par ko ņirgājas. Jānis pēc tam publiski atvainojās un pieņēma uzaicinājumu ciemos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Armija to apstiprinājusi: negaidīts avots Poliju brīdinājis par bezpilota lidaparātiem, kas tai tuvojas
Papriecājāties? Pietiek! Jau naktī Latviju vietām šķērsos nokrišņu zona
Cik daudz NATO izmaksāja Krievijas lēto dronu notriekšana Polijā? Summa ir milzīga

Jānis Pētersons saka: “Svarīgākais šajā situācijā ir spēt atzīt savas kļūdas. Jā, tas, ko pateicu, nebija smuki. Es to atzīstu. Nebija īstais brīdis jokot. Taču pulvermuca ir karsta ne manis dēļ, vismaz es tā ceru.”

Grupas Citi zēni līderis neslēpj, ka pēc notikušā saņēmis daudzus pārmetumus, nievājošus komentārus un pat draudus. “Ir viena lieta, ko gribētu palūgt katram, kurš kaut ko komentē sociālajos tīklos vai raksta privāti, varat pārmest kaut ko, kas attiecas uz profesionalitāti, bet nepārejiet uz draudiem. Tas nav forši!” viņš norāda.

Jānis un Mārtiņš piekrita zemnieku izaicinājumam vienu dienu pavadīt saimniecībā “Bračas”, lai uz savas ādas izbaudītu nozares ikdienu.

“Normālam vīrietim par saviem vārdiem jāatbild. Un es to neredzu kā sodu, drīzāk kā iespēju dzīvē pieredzēt ko citādāku!” norāda Pētersons.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tagad atkal jāsāk elpot mierīgi…” Pieci.lv raidījuma vadītāji publiski atvainojas “Zemnieku saeimai” un piekrīt biedrības izaicinājumam
Kokteilis
Armands Simsons pasākumos arvien biežāk viens – viņa sieva nāk klajā ar publisku atzīšanos
VIDEO. “Kamēr cīnāmies par izdzīvošanu, Pieci.lv pārstāvjiem šis ir “humora vērts stāstiņš”!” Zemnieku saeima pieprasa publisku atvainošanos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.