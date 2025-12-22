NATO izlūkdienesti piekļuvuši slepenai informācijai: Krievija izstrādā ieroci, kas var izraisīt nekontrolējamu haosu 0
Krievija izstrādā jauna veida pretsatelītu ieroci, kura mērķis ir traucēt Īlona Maska vadītā satelītu tīkla “Starlink” darbību, lai vājinātu Rietumu priekšrocības kosmosā. Šis pārākums līdz šim būtiski palīdzējis Ukrainai kaujas laukā. Par to ziņo Associated Press, atsaucoties uz diviem NATO valstu izlūkdienestiem.
Saskaņā ar izlūkdienestu sniegto informāciju tiek veidots ierocis, kas paredzēts, lai atspējotu vairākus satelītus vienlaikus. Lai gan tas potenciāli varētu iznīcināt vairākus “Starlink” satelītus, tas vienlaikus apdraudētu arī citu valstu kosmiskās sistēmas.
Eksperti norāda, ka šāda ieroča izmantošana varētu izraisīt nekontrolējamu haosu kosmosā, skarot arī Krievijas un tās sabiedrotās Ķīnas satelītus. Tas, iespējams, varētu atturēt Maskavu no šāda risinājuma praktiskas ieviešanas.
Ierīce nav publiski demonstrēta
Ziņojumā nav norādīts, kad Krievija varētu šādu ierīci izvietot, un nav zināms, vai tas jau ir testēts vai joprojām atrodas izstrādes stadijā. Kāds avots izdevumam norādījis, ka projekts, visticamāk, ir aktīvā attīstības fāzē, taču informācija par izvietošanas laiku ir slepena.
Ierīces izplatītās daļiņas būs tik sīkas, ka tās, iespējams, neuztvers pašreizējās Zemes un kosmosa novērošanas sistēmas. Tas ievērojami apgrūtinātu atbildības noteikšanu par uzbrukumu, padarot to grūti izsekojamu.
Kosmosa drošības eksperts Kleitons Svoups no Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra atzīst: “Ja satelīti sāks pēkšņi iziet no ierindas un parādīsies bojājumi, cilvēki ātri vien sapratīs, kas noticis.”
Pagaidām nav zināms, cik lielus postījumus šādas daļiņas varētu radīt. Lielākais risks, eksperta ieskatā, būtu saules paneļiem — trauslākajai satelīta daļai. Arī salīdzinoši neliels bojājums var būt pietiekams, lai satelīts kļūtu nelietojams.
Atlūzas pēc laika kristu atpakaļ uz Zemi, pa ceļam apdraudot citas satelītu sistēmas.
“Starlink” satelīti darbojas aptuveni 550 km augstumā virs Zemes. Gan Ķīnas stacija “Tiangong”, gan Starptautiskā kosmosa stacija atrodas zemāk, tādēļ arī tās varētu nonākt riska zonā.
Svoups piebilst, ka šāds ierocis varētu kalpot kā politisks drauds, ļaujot Maskavai izdarīt spiedienu uz citām valstīm, bet neizmantojot to tieši.