“Tagad atkal jāsāk elpot mierīgi…” Pieci.lv raidījuma vadītāji publiski atvainojas “Zemnieku saeimai” un piekrīt biedrības izaicinājumam 0
Pēc plašas sabiedrības un biedrības Zemnieku saeimas rekcijas par Latvijas Radio5/Pieci.lv raidījuma “Citi rīti” vadītāju dialogu, kura laikā tika iesmiets par lauksaimniecības nozares situāciju, Zemnieku saeima saņēma publisku atvainošanos.
Zemnieku Saeima sociālajā tīkla “Facebook” raksta:
“Esam uzklausījuši un pieņēmuši Latvijas Radio 5 raidījuma “Citi rīti” vadītāju atvainošanos šī rīta raidījuma laikā, kā arī man šodien bija iespēja tiešajā ēterā vēlreiz izstāstīt par situāciju lauksaimniecības nozarē.”
Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš uzsver, ka raidījuma vadītāji Mārtiņš Pabērzis un Jānis Pētersons piekrituši uzaicinājumam vienu dienu pavadīt saimniecībā un iepazīt darba ikdienu. Saimniecība “Bračas” piekritusi uzņemt abus raidījuma vadītājus un uzticēt viņiem dažādus darbus.
“Lai gan mums visiem ir uzvirmojušas pamatīgas emocijas, tagad atkal jāsāk elpot mierīgi un jākoncentrējas ikdienas darbam. Ir skaidrs, ka par mūsu reālo ikdienu jāstāsta vairāk, tāpat vairāk jāizglīto jaunieši par to, kā tie kartupeļi “nonāk” čipsos un milti picās… Visiem izturību!”
Jau iepriekš vēstījām, ka Zemnieku saeima publicēja ierakstu, kurā pauda sašutumu par Latvijas radio 5/pieci.lv rīta raidījumu “Citi rīti” vadītāju dialogu, iesmejot par situāciju lauksaimniecības nozarē.
Viņi rakstīja: “Saprotot, ka, iespējams, raidījuma vadītājiem nav bijusi iespēja skolā padziļināti apgūt latviešu valodu un literatūru, vēlamies paskaidrot, ka termins “traģisks” – uzsver cilvēciski sāpīgo, emocionālo pusi, savukārt “katastrofāls” attiecināms uz postošām sekām vai pilnīgu neveiksmi. Tieši šādā situācijā šobrīd atrodas Latvijas lauksaimniecības nozare. Katastrofālā!” Diemžēl kamēr viena no valsts stratēģiskajām nozarēm cīnās par izdzīvošanu, sabiedriskā medija pārstāvjiem šis ir “humora vērts stāstiņš”.
Mums ir pamatotas bažas, ka raidījuma vadītājiem, un, kas ir īpaši būtiski, sabiedrisko mediju pārstāvošiem vadītājiem, trūkst izpratnes par ekonomiku. Līdz ar to vēlamies paskaidrot, ka šī brīža katastrofālā situācija lauksaimniecībā, visticamāk, ietekmēs visu Latvijas ekonomiku.
Diemžēl daudzas zemnieku saimniecības neizdzīvos un bankrotēs; produktu cenas veikalos pieaugs, savukārt nodokļu ieņēmumi Latvijas valsts kasē būs zemāki.