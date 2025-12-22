“Ja visu laiku bijām tik stulbi, ka nepamanījām, tā nav amerikāņu problēma!” Rajevs norāda, kur gaidāms nākamais lielais karš 0
Vai nākamais lielais karš tiek paredzēts Āzijā? Jā! Tik konkrētu un viennozīmīgu atbildi uz šo jautājumu TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” sniedza Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), NBS rezerves pulkvedis.
“Pirmais prezidents, kurš vispār kaut ko tādu pateica un arī kaut ko izdarīja tieši saistībā ar Ķīnas draudiem, bija ASV prezidents Baraks Obama. Tas lielais tā saucamais pagrieziens uz Āziju, kad mēs redzējām, ka Amerikas galvenie spēki pārkārtojas un pārorientējas tieši uz Ķīnu. Mēs redzējām pietiekami lielu spēku izvešanu no Eiropas. Tās nav esošā ASV prezidenta Donalda Trampa iedomas vai šīs administrācijas untums,” skaidro Rajevs.
“Ja mēs visu laiku bijām tik stulbi, ka to nepamanījām, un bijām tik stulbi, ka to nesapratām un neadaptējāmies tam, tā nav amerikāņu problēma – tā ir mūsu problēma. Mēs visu laiku dzīvojām paši sev, veidojām maldīgu informatīvo burbuli, kurā domājām, ka neatkarīgi no tā, cik labi vai slikti mēs uzvedīsimies, lielais amerikāņu onkulis vienmēr atnāks un savedīs kārtībā jebkuru vietu jebkurā laikā.”
saka pulkvedis, atzīstot, ka, ja Eiropa patiešām ir Amerikas sabiedrotais un grib par tādu palikt, tai ir jāuzņemas lielāka atbildība tieši par to teritoriju un to interešu zonu, kur pati Eiropā atrodas.
– Tātad, kas ir tas lielais karš?
“Lielais karš ar Ķīnu – tas ir tas, kam gatavojas ASV.
Tas ir reāls drauds – pamatā Taivāna. Bet jāatceras arī jautājums par Japānu. Tas pats jautājums paliek par Dienvidkoreju. Ne jau par velti no Otrā pasaules kara laika šajās vietās ASV kontingents visu laiku uzturas,” arī šādam aspektam uzmanību pievērš Rajevs. “Tur, starp citu, nekāda spēku samazinājuma pēdējo 20 gadu laikā mēs neesam redzējuši. Gluži otrādi – mēs redzējām resursu pieaugumu šajā virzienā.”
Pulkvedis gan mierina sabiedrību, ka šis karš nesāksies rīt, bet tas ir viens no tiem scenārijiem, kuriem amerikāņiem ir jābūt gataviem. “Ja amerikāņi redz, ka Eiropā viņiem ir sabiedrotie – Eiropas Savienība ir lielāka par ASV, tur dzīvo vairāk cilvēku. IKP, protams, ir mazāks, bet industriālā kapacitāte tai ir.”
un tur situāciju atrisināt varēs tikai un vienīgi ar ASV palīdzību un iejaukšanos.