Vai varat iedomāties labāku sabiedrības spoguli par “Google” meklēšanas joslu? Katru gadu miljardiem cilvēku pasaulē tur ieraksta jautājumus, vārdus, vietas un notikumus, kas viņus interesē, uztrauc vai aizrauj. Un 2025. gada meklējumu tops ļoti skaidri atklāj, kas tieši cilvēkus no visas pasaules interesē visvairāk.

Lasīt citas ziņas

Kā atklāj ārzemju medijs Jagranjoshil, cilvēkus šogad visvairāk interesēja mākslīgais intelekts, sports un globālie notikumi.

Spriežot pēc “Google” apkopotajiem datiem, šie ir 10 visvairāk meklētie vārdi 2025. gadā:

  1. Gemini
  2. India pret England
  3. Čārlijs Kirks
  4. Club World Cup
  5. Indija pret Austrāliju
  6. DeepSeek
  7. Āzijas kauss
  8. Irāna
  9. iPhone 17
  10. Pakistāna un Indija

1. vieta – Gemini

2025. gada meklētākais vārds. “Gemini” ir “Google” jaunais mākslīgā intelekta asistents. Cilvēki, tostarp radošo un izglītības jomas profesiju pārstāvji, interesējās par tā izmantošanas iespējām darbā – sākot no teksta ģenerēšanas līdz kodēšanai.

2. vieta – Indija pret Angliju

Krikets joprojām ir spēle, kas aizrauj miljonus. Līdzjutēji visā pasaulē, īpaši Āzijā, aktīvi sekoja šai spēļu sērijai – meklēja rezultātus, tiešraides un komentārus.

3. vieta – Čārlijs Kirks

Amerikāņu konservatīvais komentētājs un aktīvists, kurš šogad tika noslepkavots, nonāca sabiedrības uzmanības centrā ar saviem izteikumiem un sabiedrisko aktivitāti, kas raisīja plašas diskusijas.

4. vieta – Club World Cup

Club World Cup (FIFA klubu Pasaules kauss), kurā sacenšas dažādu kontinentu labākie futbola klubi, šogad radīja īpašu interesi sporta fanu vidū visā pasaulē.

5. vieta – Indija pret Austrāliju

Vēl viena populāra kriketa sērija. Šī divu kriketa lielvalstu sāncensība piesaistīja miljoniem skatītāju un radīja meklējumu vilni.

6. vieta – DeepSeek

Jaunais mākslīgā intelekta rīks izpelnījās uzmanību kā potenciāla alternatīva citiem mākslīgā intelekta rīkiem, piemēram, “ChatGPT”. Lietotāji vēlējās uzzināt, kā tas darbojas un ar ko atšķiras.

7. vieta – Āzijas kauss

Reģionāls kriketa turnīrs, kurā sacenšas Āzijas valstis, izraisīja lielu interesi. Tika meklēti spēļu kalendāri, rezultāti un izlases sastāvi.

8. vieta – Irāna

Meklējumi par Irānu pieauga, reaģējot uz ģeopolitiskiem notikumiem un starptautiskām ziņām, kas skāra reģiona stabilitāti un politiku.

9. vieta – iPhone 17

“Apple” jaunākā ierīce, kā jau ierasts, kļuva par vienu no gada gaidītākajiem notikumiem tehnoloģiju pasaulē. Cilvēki meklēja diskusijas, ierīces funkcijas un izlaišanas datumu.

10. vieta – Pakistāna and Indija

Šis vārdu savienojums bieži figurēja meklējumos gan saistībā ar diplomātiskajām attiecībām, gan ar sporta notikumiem – īpaši kriketu.

