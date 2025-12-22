Ilustratīvs foto
9:46, 22. decembris 2025
Sociālo tīklu vide reizēm var kļūt par īstu mīnu lauku — īpaši tad, ja tiek sajaukti profili. Tieši to, šķiet, piedzīvojis kāds Latvijas uzņēmums, sociālo tīklu komentārā lietojot rupju un necenzētu valodu.

Situāciju izklāstījusi “X” lietotāja, kura komentējusi rakstu par krievu mūziku skolas ballē, uzsverot, ka Latvijas skolās krievu mūzikai nav vietas.

Uz to viņai atbildējis uzņēmums “Dālderu Zemenes”: “To saka govs kautkada, pi* na* ar savu viedokli.” Jāuzsver gan, ka tagad komentārs, visticamāk, ticis dzēsts.

Kā noprotams, komentāru kā atbildi sociālajā tīklā “Facebook” bija ierakstījis uzņēmuma darbinieks. Ieraksta autore ironiski piebildusi: “Klau, pirms rakstāt komentārus, neaizmirstiet pārslēgties no darba profila uz privāto! Šis jaukais uzņēmums atbalsta okupantu valodu Latvijā.”

Diskusija pēc neveiklās situācijas ātri aizsākās arī platformā “X”, kur daudzi sociālo tīklu lietotāji metās analizēt notikušo un dalīties ar ierakstu.

“Un ar tādu muti zemenes ēd?” retoriski vaicāja viens no komentētājiem, tikmēr cits piebilda, ka nevajag kaitināt “Dālderu Zemenes”.

LA.LV Aptauja

Vai šāda rīcība no uzņēmuma profila ietekmē jūsu uzticību zīmolam?

  • Jā, tas liek pārdomāt pirkumus
  • Nē, produkts un darbinieks nav viens un tas pats
  • Atkarīgs no tā, kā uzņēmums reaģēs
  • Neietekmē

