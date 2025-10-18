12 cilvēku ieradumi, kas šķiet ārprātīgi kaitinoši suņiem – veterinārārsti īpaši izceļ desmito 0
Būtu aplami uzskatīt, ka jūsu sunim patīk viss, ko jūs darāt. Parasti suņi nekož tāpat vien – pirms tam viņi ar uzvedību dod virkni brīdinājuma signālu, kas liecina, ka kaut kas viņiem nepatīk. Ir ļoti būtiski šos signālus pamanīt un saprast, kas tieši izraisa suņa neapmierinātību.
Portāls “PetHelpful” kopā ar veterinārārstiem ir apkopojis 12 cilvēku ieradumus, kas parasti visvairāk kaitina suņus (ar izņēmumiem, protams).
1. Kāršanās virsū
“Lai suns justos droši, sasveicinoties ar viņu, nav ieteicams viņiem kārties virsū,” iesaka veterinārārste Kristīna Koldera. Tā vietā labāk viegli pakasīt zem zoda.
2. Ģērbšana kostīmos
Lielākajai daļai suņu šis cilvēcīgais entuziasms par kostīmiem nešķiet jautrs – viņi to uztver kā kustību ierobežošanu, un tas rada viņiem stresu.