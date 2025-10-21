VIDEO. Bīstamās spēlītes! Suns izraisa ugunsgrēku, kamēr atstāts viens pats mājās 0

LA.LV
22:38, 21. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV, Ziemeļkarolīnā kāda ģimene piedzīvoja neparastu un bīstamu situāciju, kad viņu suns vārdā Koltons izraisīja ugunsgrēku – tikai tāpēc, ka bija pārāk ziņkārīgs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
“Tā ir milzīga drosme vai neizmērojams stulbums?” Soctīklotāji reaģē uz Siliņas gatavību atkārtoti kandidēt uz premjeres amatu 3
Lasīt citas ziņas

Kamēr saimnieki nebija mājās, Koltons izdomāja apskatīt virtuves leti, kur atrada ierīci ar litija jonu bateriju.

Ierīce nebija bojāta, taču tā tika uzlādēta un pēc tam vienkārši atstāta uz letes. Suns bateriju sakošļāja, sabojājot tās aizsargmehānismus – un tas izraisīja aizdegšanos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai no tā kas izdosies? Eiropa un Ukraina strādā pie īpaša kara izbeigšanas plāna
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
VIDEO. “Tie ir muļķi!” Mazgadīgie uzlauž kiosku; viņu mērķis bija viens un konkrēts

Par laimi Koltons necieta un ugunsgrēks tika ātri nodzēsts – cieta tikai paklājs un daļa mēbeļu.

Šis gadījums, kas fiksēts videonovērošanas kamerā, kļuva populārs sociālajos tīklos un kalpo kā nopietns atgādinājums: litija jonu baterijas, kas atrodamas klēpjdatoros, viedpulksteņos, austiņās un elektroinstrumentos, glabā lielu enerģijas daudzumu. Ja tās tiek sabojātas, pārlādētas vai atstātas nepiemērotos apstākļos, tās var pārkarst, uzliesmot vai pat eksplodēt.

Eksperti iesaka baterijas vienmēr uzlādēt uz cietas, nedegošas virsmas un nekad neatstāt tās bez uzraudzības, īpaši, ja mājās ir bērni vai mājdzīvnieki.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Smaržo kā sabiedriskā transporta sēdeklis…” Cilvēki nosauc vissmirdīgākās suņu šķirnes
Mājas
VIDEO. Jā, rej arī zebras, tomāti un tīģeri. Grūmeru domu lidojumam nav robežu
10 dīvainas lietas, ko suņi dara, kad ir greizsirdīgi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.