VIDEO. Bīstamās spēlītes! Suns izraisa ugunsgrēku, kamēr atstāts viens pats mājās
ASV, Ziemeļkarolīnā kāda ģimene piedzīvoja neparastu un bīstamu situāciju, kad viņu suns vārdā Koltons izraisīja ugunsgrēku – tikai tāpēc, ka bija pārāk ziņkārīgs.
Kamēr saimnieki nebija mājās, Koltons izdomāja apskatīt virtuves leti, kur atrada ierīci ar litija jonu bateriju.
Ierīce nebija bojāta, taču tā tika uzlādēta un pēc tam vienkārši atstāta uz letes. Suns bateriju sakošļāja, sabojājot tās aizsargmehānismus – un tas izraisīja aizdegšanos.
Par laimi Koltons necieta un ugunsgrēks tika ātri nodzēsts – cieta tikai paklājs un daļa mēbeļu.
Šis gadījums, kas fiksēts videonovērošanas kamerā, kļuva populārs sociālajos tīklos un kalpo kā nopietns atgādinājums: litija jonu baterijas, kas atrodamas klēpjdatoros, viedpulksteņos, austiņās un elektroinstrumentos, glabā lielu enerģijas daudzumu. Ja tās tiek sabojātas, pārlādētas vai atstātas nepiemērotos apstākļos, tās var pārkarst, uzliesmot vai pat eksplodēt.
Eksperti iesaka baterijas vienmēr uzlādēt uz cietas, nedegošas virsmas un nekad neatstāt tās bez uzraudzības, īpaši, ja mājās ir bērni vai mājdzīvnieki.