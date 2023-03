Ilustratīvs foto

13 padomi pareizai medikamentu lietošanai. Biežākās kļūdas, un kā no tām izvairīties







Ārsts izraksta vai iesaka zāles, taču ar to jau ārstēšana tikai sākas. Lai sasniegtu gaidīto terapeitisko efektu, zāles ir pareizi jālieto. Izrādās, ka tas vienmēr nemaz nav tik vienkārši.

“Visai bieži par savu informētību pārliecinātais klients pie aptiekas letes, atgriezies mājās, kļūst par apjukušu pacientu,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite un aptiekas vadītāja Linda Fevraļeva. “Iespējams, ārsta kabinetā steigā un uztraukumā nemaz tik labi nav izpratis, kā tad īsti zāles lietojamas. Šo informatīvo robu vienmēr var novērst aptiekā. Taču dažkārt arī aptiekā noskaidrotais nepaliek prātā. Ja vien pacients neatgriežas un neprecizē, kā pareizi lietot zāles, viņa līdzestību jeb iesaisti sekmīgā ārstēšanas procesā ir apdraudēta.”

Farmaceite uzsver, ka tikai retos gadījumos, lielākoties hronisko pacientu aprūpē, zāļu iegāde sokas raiti un farmaceita palīdzība nav tik vajadzīga, jo medikamentu lietošanā jau ir gadiem ilga pieredze. Taču tiem, kam zāles nepieciešamas akūtas situācijas risināšanai vai arī slimība ir nesen diagnosticēta, iztikt bez farmaceita konsultācijas ir gandrīz neiespējami.

Linda Fevraļeva nosauc biežākās medikamentu lietošanas kļūdas un iesaka, kā no tām izvairīties, piebilstot, ka pat tad, ja pacients ir labi sagatavojies un zina šos riskus, vairumā gadījumu atbildes izdomāt pašam īsti nebūs iespējams, tādēļ kontroles saruna ar farmaceitu ir būtiska un garantē labākus ārsta noteiktās terapijas rezultātus.

Ne vienmēr lētāk ir arī ekonomiskāk

Šobrīd kompensējamajām recepšu zālēm aptiekā tiek piedāvāta zemākā cena, ja vien ārsts nav izrakstījis konkrētu medikamentu. Un kā ar bezrecepšu zālēm un uztura bagātinātājiem? Noteikti aprunājieties ar savu farmaceitu par labāko, piemērotāko un nevis lētāko preparātu! Iespējams, lētākās zāles būs ar mazāku aktīvās vielas devu un tās būs jālieto vairākas reizes dienā, bet konomiski izdevīgāks ir reizi dienā lietojams medikaments, kas satur aktīvo vielu nepieciešamajā koncentrācijā. Arī zāļu forma var ietekmēt cenu un var izrādīties, ka lētākā (piemēram, šķīduma formā) jums ir tik neērta vai nepiemērota (piemēram, grūti dozējama), ka racionālāk būtu lietot nedaudz dārgākas, taču lietošanā parocīgākas zāles.

Ievērojiet norādījumus un veidojiet stingru režīmu

Puse no zālēm, kas izrakstītas, piemēram, augsta asinsspiediena, 2. tipa cukura diabēta un citu hronisku slimību ārstēšanai, netiek lietotas saskaņā ar ārstu norādījumiem, par to liecina visai pārliecinoši dati. Farmaceites ieteikums: “Izveidojiet visu savu recepšu un bezrecepšu medikamentu sarakstu un lietojiet tās katru dienu vienā un tajā pašā laikā, cik vien precīzi iespējams. Ja neizdodas izveidot ieradumu, izmantojiet tablešu kastīti ar nedēļas dienām un novietojiet to uz virtuves galda vai citur, kur tā vienmēr būs pamanāma. Var lejupielādēt atgādinājuma lietotni savā viedtālrunī. Ja tomēr grūti tikt galā ar šādu pašdisciplīnu, lūdziet padomu farmaceitam.”

Nepārspīlējiet ar pretsāpju līdzekļiem

Literatūrā ir pieejami dati, ka katrs piektais cilvēks pārsniedz nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu, piemēram, ibuprofēna vai naproksēna, ieteicamo devu. Gandrīz 25% cilvēku vienlaikus lieto divus vai vairākus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus. Tas var bojāt aknas vai nieres, vai izraisīt asiņošanu. “Ir svarīgi ievērot norādītas devas. Bērniem devu nosaka pēc svara, nevis vecuma. Ja ir hroniskas galvassāpes vai migrēnas tipa galvassāpes, būtu jāpievērš uzmanību, cik dienas mēnesī tiek lietoti pretsāpju medikamenti.

Atkarībā no pretsāpju medikamenta sastāva, to nebūtu ieteicams lietot vairāk nekā 10 (kombinētie pretsāpju medikamenti) līdz 15 (pretsāpju monopreparāti, piemēram, paracetamols, ibuprofēns, naproksēns) dienas mēnesī. Ja pieļaujamo lietošanas ilgumu pārsniedz, var rasties medikamentu atkarīgas galvassāpes. Tās biežāk attīstās migrēnas pacientiem. Raksturīgākās pazīmes ir nestipras, bet pastāvīgas galvassāpes starp migrēnas lēkmēm. Novēro arī pret migrēnas medikamentu efektivitātes samazināšanos, migrēnas lēkmes var kļūt biežākas un spēcīgākas.

Šādā gadījumā būtu svarīgi ārstu informēt arī par bezrecepšu medikamentiem un to lietošanas biežumu,” skaidro farmaceite.

Tablešu dalīšana

Nekad nedaliet, ja vien to nav ieteicis ārsts vai farmaceits! Dažas tabletes jālieto veselas, jo speciālais apvalks nodrošina to pareizu uzsūkšanos organismā. Apvalks ir veidots vairāku mērķu dēļ, piemēram, lai pasargātu kuņģa gļotādu vai tādēļ, ka zāles ietver divus medikamentus. “Ja tabletes ir jādala, dariet to tieši pirms lietošanas, lai vide (karstums, mitrums) neietekmētu zāļu kvalitāti. Ja nepieciešams dalīt, izmantojiet tablešu griezēju, kas pieejams aptiekās, vai jautājiet farmaceitam par tabletēm ar dalījuma līniju.”

Pievērsiet uzmanību garastāvokļa izmaiņām

Medikamentiem, tostarp kontracepcijas tabletēm, asinsspiediena un grēmas mazinošām zālēm, ir iespējamas blakusparādības. Tajā skaitā – depresija vai suicidālas domas. Ja, uzsākot lietot zāles, novērojat šādus simptomus vai jūtaties nomākts ilgāk par pāris nedēļām, jautājiet savam ārstam, vai pie vainas varētu būt kāds no lietotajiem medikamentiem. Pastāv iespēja samazināt devas vai mēģināt citas zāles.

Pārskatiet lietojamo medikamentu klāstu

Ja gadiem ilgi lietojat recepšu vai bezrecepšu medikamentus, vai arī uztura bagātinātājus, regulāri (piemēram, reizi gadā) pārskatiet tās kopā ar savu ārstu vai farmaceitu. Varbūt dažas no zālēm vairs nav nepieciešamas vai organisms tām ir pielāgojies un vairs nereaģē tik labi kā iepriekš. Tas jo īpaši attiecas uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri lieto vairākus medikamentus jeb tā saucamajiem polimorbīdajiem pacientiem.

Salāgojiet zāles ar pārtikas produktiem un ēdienreizēm

Tam, ko un kad ēdam, ir saistība ar medikamentu lietošanu – arī tas jāņem vērā, veidojot zāļu uzņemšanas rutīnu. Dažas zāles iedarbojas labāk vai ātrāk tukšā dūšā, savukārt citas vislabāk lietot ēšanas laikā. Daži pārtikas produkti un zāles var radīt nelabvēlīgas vai pat bīstamas kombinācijas, piemēram, piena produkti kombinācijā ar dažām antibiotikām, noteiktas holesterīna līmeni pazeminošas zāles ar greipfrūtu sulu, kā arī zaļie lapu dārzeņi un citi ar K vitamīnu bagāti pārtikas produkti kombinācijā ar asins šķidrinātāju varfarīnu. Ja jums zāles ir vai būs jālieto regulāri, noteikti jautājiet padomu savam farmaceitam un izrunājiet visas ar zāļu lietošanu saistītās nianses.

Medikamenti un alkohols

Ikvienam ir zināms, ka nedrīkst lietot apreibinošas vielas un vadīt automašīnu, taču iespējams, nav zināms, ka noteiktu medikamentu lietošana kopā ar alkoholu arī nav pieļaujama. Miegazāles, zāles pret saaukstēšanos un citi preparāti, kas izraisa miegainību, var padarīt vēl miegaināku, ja tos lieto kopā ar alkoholiskajiem dzērieniem. Alkohols var mijiedarboties ar dažām zāļu sastāvdaļām un nelabvēlīgi ietekmēt aknu veselību. Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par drošu medikamentu lietošanu!

Pareiza zāļu uzglabāšana

Siltums un mitrums liek saskābt ne tikai pienam un uzmesties pelējumam aizvakardienas putrai, bet arī bojā medikamentus. Tas nozīmē, ka iedarbības efektivitāte zūd. Lielāko daļu zāļu vislabāk uzglabāt vēsā, sausā vietā. Insulīns un dažas citas zāles ir jāglabā ledusskapī. Medikamenti, jāsargā no tiešajiem saules stariem. Jāpatur prātā, ka medikamenti jāuzglabā tā, lai tie nav sasniedzami bērniem.

Nelietojiet zāles “uz savu galvu”

“Zāles ir jālieto tik ilgi un tieši tā, kā noteicis ārsts pat, ja jūtaties labāk pirms noteiktās devas izbeigšanās. Taču vairāk nekā puse cilvēku, kam jālieto zāles, to neievēro. Ja jums ir grūtības ievērot zāļu lietošanas shēmu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, kā šīs grūtības pārvarēt. Ja zāles ir pārāk dārgas vai rada blakusparādības, var meklēt alternatīvu, kas ir lētāka vai mazāk apgrūtinoša. Pašrocīgi pārtraukt zāļu lietošanu pirmajā brīdī šķiet vieglākais solis, taču pēcāk tas var smagi atmaksāties, pasliktinot veselību,” atgādina farmaceite.

Medikamenti, kam beidzies derīguma termiņš

Pētījumi liecina, ka lielākā daļa medikamentu saglabā līdz 80% no sākotnējās paredzamās efektivitātes pat gadu vai divus pēc derīguma termiņa beigām. Tomēr, ja derīguma termiņš ir beidzies, medikamentus lietot var būt riskanti. Tāpēc ir svarīgi izrevidēt aptieciņu un nomainīt vecās zāles. Jaunajās versijās var būt arī uzlabojumi – dažādi norādījumi vai brīdinājumi, bērniem drošs iepakojums vai precīzāki rīki devu mērīšanai.

Devas ir svarīgas

Ne vienmēr medikaments ir dozēts kapsulās vai tabletēs. Dažreiz tas ir jādozē pašiem. “Kādā pētījumā konstatēts, ka cilvēki, kuri izmantoja vidēja izmēra karoti, lai ielietu klepus sīrupu vai citu šķidro medikamentu, visticamāk, to lietoja pārāk maz. Savukārt tie, kas izvēlējās lielu karoti, biežāk pārdozēja. Tas nozīmē, ka, ja par mērtrauku izmantojat karoti no virtuves atvilktnes, var rasties dozēšanas kļūdas. Tāpēc vienmēr izmantojiet mērglāzi, mērkaroti, šļirci vai citus mērinstrumentus, kas pievienoti medikamenta iesaiņojumam. Pārliecinieties jau aptiekā, vai mērtrauks ietilpst komplektā. Ja nav, pajautājiet farmaceitam, un, iespējams, to varēs iegādāties atsevišķi. Precīzai devai ir nozīme, jo sevišķi, ja zāles ir paredzētas bērnam. To apstiprinās ikviens farmaceits.”

Izvēlieties un esiet uzticīgi savai aptiekai

Vislabāk būtu izmantot savas receptes un iegādāties zāles vienā un tajā pašā aptiekā, lai farmaceitam ir pilnīgāks priekšstats par jums nepieciešamajiem medikamentiem. Tas var palīdzēt izvairīties no nelabvēlīgas zāļu mijiedarbības un novērst citas ar zāļu lietošanu saistītas problēmas. Paturiet prātā, ka farmaceits ir savā jomā kvalificēts speciālists, turklāt pats pieejamākais veselības aprūpes sistēmā. Piesaiste vienai aptiekai un, iespējams, vienam farmaceitam, kuram uzticaties un varat saukt par savu, var pozitīvi ietekmēt gan jūsu ārstēšanas rezultātu, gan veselības uzturēšanu ilgtermiņā,” saka farmaceite Linda Fevraļeva.