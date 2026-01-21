Bez plūkšanās jau nevar! Rīgas domes deputāti, lemjot par budžetu, viens otru publiski apvaino 3
Skatot Rīgas pašvaldības šī gada budžetu, Rīgas domes koalīcijas un opozīcijas deputāti apmainījās ar savstarpējiem apvainojumiem un pārmeta melošanu.
Opozīcija kritizēja neieklausīšanos tās priekšlikumos un pārmeta koalīcijai cilvēku vajadzību ignorēšanu. Piemēram, domei tika pārmests, ka tiek lobētas 10 000 velobraucēju intereses, būvējot jaunu infrastruktūru, bet tiekot ignorētas 100 000 iedzīvotāju intereses, kuru māju iekšpagalmi ir bedraini un nesakārtoti.
Frakcijas “Suverēnā vara”/”Apvienība Jaunlatvieši” (SV/AJ) pārmeta Rīgas mēram Viesturam Kleinbergam (P) to, ka deputāti netiek iepazīstināti ar visu budžetu pilnībā, piemēram, nav pieejami plānotie Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas tēriņi.
Opozīcijas deputāti bija atraduši pašvaldības budžeta tēriņos, viņuprāt, nevajadzīgus un nesamērīgus izdevumus, piemēram, kafijas iegādi, kafijas automātu nomu, pludmaļu pārģērbšanās kabīņu pārkrāsošanu, kam plānots tērēt 36 000 eiro jeb 3000 eiro vienai pludmales kabīnei, un citus.
“Latvija pirmajā vietā” (LPV) līderis Ainārs Šlesers aicināja nevērtēt viņu rosinātos priekšlikumus kā partijas priekšlikumus, jo tās esot “pilsētas vajadzības”. Viņš minēja gan drošību tirdzniecības centra “Origo” apkārtnē, gan bonusu piedāvāšanu iedzīvotāju piesaistīšanai pašvaldībai, gan atbalsta palielināšanu dzimstības veicināšanai. Tāpat viņš aicināja padomāt par bezmaksas pusdienām skolēniem, jo bērniem esot jānodrošina vismaz viena silta ēdiena reize dienā.
Viņa partijas biedrs Vladislavs Bartaševičs nodēvēja pašvaldības šī gada budžetu par Brežņeva laika stagnācijas budžetu, kas neparedzot ne ekonomisko, ne sociālās jomas izrāvienu ne šajā, ne nākamajos gados.
Inna Djeri (SV/AJ) bija pārliecināta, ka šis ir priekšvēlēšanu budžets Saeimas vēlēšanām, jo daudzi esot uzvilkuši “slēpes ceļā uz likumdevēja varu”. Viņa pārmeta koalīcijai sabiedrības šķelšanu un vienas sabiedrības daļas vajadzību ignorēšanu, nepamanot būtiskas problēmas. Viņa uzsvēra, ka pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Rīga ir zaudējusi vairāk nekā 200 000 iedzīvotāju. Tikmēr valdošās koalīcijas politiķi risinot latviskuma jautājumus, dzenājot migrantus, bet vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) draudot atlaist 20 skolu direktorus, ja bērniem būs sliktas sekmes, mācoties latviešu valodā.
Savukārt koalīcijas deputāti pārmeta opozīcijai faktu sagrozīšanu un interpretēšanu savām vajadzībām un slavēja atsevišķus tēriņus, kas, viņuprāt, uzlabos dzīvi Rīgā, piemēram, tika pieminēta 2 miljonu eiro liela jaunizveidotā satiksmes drošības programma, kas ļaušot mērķtiecīgi sakārtot vidi ap skolām, lai ceļš uz skolu bērniem būtu drošs.
Koalīcija lepojās ar to, ka tiks izbūvētas 146 patvertnes, kas ļautu iedzīvotājiem patverties kara gadījumā. Tāpat tika uzsvērts, ka 2 miljoni eiro tiks izlietoti policistu algu palielināšanai un izcelti citi tēriņi.
Jūlija Stepaņenko (SV/AJ) pārmeta, ka koalīcijas izturēšanās pret pašvaldības budžeta tēriņiem ir ņirgāšanās par nodokļu maksātājiem. Viņas ieskatā, Rīgai nav vajadzīgi amati, kas ir “uzpūsti”, nav vajadzīgs trešais vicemērs, nav vajadzīgi domes komiteju vadītāju vietnieki.
Savukārt Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) noslēguma runā norādīja, ka domes sēdē dzirdējis daudzas manipulācijas, ka koalīcijai cilvēki nav prioritāte. Viņš uzsvēra, ka tie ir “salti meli”.
Kleinbergs noraidīja arī apgalvojumu, ka netiks atbalstīts neviens opozīcijas priekšlikums. Mērs apgalvoja, ka vairāki opozīcijas priekšlikumi ir jau iekļauti budžetā, piemēram, Zolitūdes ielas posma atjaunošana un gājēju pāreju izveide.
Viņš aicināja atbalstīt pašvaldības budžetu, jo tas būšot “atbalsts citādai pieejai, ka dažādu politisko spēku politiķi noliek malā savu ego un strādā kopīgam mērķim”.