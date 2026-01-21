Domes deputāts Brēmanis pulksten 2 naktī iesniedz budžeta priekšlikumu, kas sasmīdina visu Latviju 1
Skatot Rīgas pašvaldības šī gada budžetu, Rīgas domes koalīcijas un opozīcijas deputāti apmainījās ar savstarpējiem apvainojumiem un pārmeta melošanu. Bet tas jau nav nekāds pārsteigums, domes sēdes ne vienā vien pašvaldībā jau kādu laiku atgādina labas teātra izrādes.
Lūk, vēl viens aktieris pieteicis lielisku “monologu”.
Rīgas domes deputāts Rūdolfs Brēmanis pulksten 1.59 naktī ierosinājis budžetā iekļaut 8099,70 eiro zelta krāsas izlietņu iegādei un vēl 3000 to uzstādīšanai. Soctīklotāji, protams, sajūsmā par šo joku!
LETA jau ziņoja, ka Rīgas pašvaldības budžeta ieņēmumi šogad plānoti par 37,6 miljoniem eiro lielāki nekā pērn.
Kopējie ieņēmumi šogad plānoti 1,508 miljardu eiro apmērā, savukārt pērn budžeta ieņēmumi tika plānoti 1,470 miljardu eiro apmērā.
Izdevumi plānoti 1,702 miljardu eiro apmērā, kas ir par nepilniem 194 miljoniem eiro lielāki nekā ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi šogad pašvaldībai plānoti nepilnu 1,056 miljardu eiro apmērā. No tiem 934 miljoni eiro plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Savukārt 119 miljoni eiro ieņēmumi plānoti no īpašumu nodokļa.
Vēl nepilni 352 miljoni eiro tiks saņemti kā valsts budžeta transferti, no tiem dotācija Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai būs gandrīz 63 miljoni eiro.
Vislielākā izdevumu sadaļa jeb 587,4 miljoni eiro paredzēta Izglītības un sporta departamentam. No šiem līdzekļiem lielākā daļa paredzēta izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku atalgojumam.
Rīgas pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā šogad plānotas vairāk nekā 137 miljonu eiro apmērā, bet izdevumi neparedzētiem gadījumiem plānoti 7,7 miljonu eiro apmērā.
Opozīcija uz domes sēdi līdz otrdienai bija iesniegusi 26 budžeta projekta priekšlikumus, piemēram, piešķirt 750 000 eiro līdzfinansējuma programmas izveidei mājokļa apdrošināšanai rīdziniekiem, kuru dzīvojamajās ēkās tiek izmantota virtuves gāze vai krāsns apkure.
Opozīcija rosina atvēlēt nepilnus 1,5 miljonus eiro gāzes plīts iekārtu nomaiņai uz elektriskajām plīts iekārtām pašvaldībai piederošajos sociālajos dzīvokļos un izīrējamās dzīvojamās telpās.
Vēl 3,1 miljons eiro tiek prasīts jaunas regulējamas dzelzceļa pārbrauktuves projektēšanai un izbūvei, kas nodrošina savienojumu starp Jaunciema gatvi un Vecāķu prospektu, 126 000 eiro tiek prasīti satiksmes drošības uzlabošanai pie izglītības iestādēm, miljons eiro – viadukta Zolitūde-Imanta projektēšanai un būvniecības sākuma stadijai.
Kopumā 10 miljoni eiro tiek prasīti bērnu piedzimšanas pabalstu palielināšanai līdz 2000 eiro par katru bērnu, 2,6 miljoni eiro – izglītojamo brīvpusdienām līdz 9. klasei, 27,7 miljoni eiro – senioru atbalstam medikamentu iegādei, 500 000 eiro – darījuma tūrisma atbalsta palielināšanai, 3,4 miljoni eiro – atbalsta palielināšanai ārvalstu filmu uzņemšanai, nepilns pusmiljons eiro – patstāvīga policijas posteņa izveidei pie tirdzniecības centra “Origo”, bet 35 miljoni eiro – bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanai visiem pasažieriem.
Iepriekš opozīcijas priekšlikumi tika noraidīti Finanšu un administrācijas lietu komitejā.