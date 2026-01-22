VIDEO. “Kāpēc jūs domājat, ka alkohols?” teic Kleinbergs blakus 12 grādīgai vīna pudelei Rīgas domē, ar domniekiem svinot budžeta pieņemšanu 29
LA.LV jau vēstījām, ka vakar, 21. janvārī, Rīgas domes deputāti apstiprināja galvaspilsētas budžetu 2026. gadam, kur galvenās prioritātes ir ģimenes, izglītība, drošība, ekonomikas izaugsme un infrastruktūras attīstība.
Rūdolfs Brēmanis, kurš Rīgas domē par deputātu ievēlēts no partijas “Suvenērā vara”, Apvienība Jaunlatvieši, vietnē “Facebook” dalījies ar visai interesantu video – viņš vakar pēc Rīgas budžeta pieņemšanas bija devies uz Rīgas domi un nofilmēja tur notiekošo. Video redzams, kā vairāki Rīgas domes deputāti domes telpās lieto alkoholu.
Brēmaņa publicētais video aši guvis lielu popularitāti. Nu deputātus publiski meties kritizēt arī “Jaunieši attīstībai” valdes vadītājs Kristiāns Vasiļevskis. Viņš platformā “X” raksta: “Alkohola dzeršana domes ēkā grauj pašvaldības reputāciju, vai nē?
Ļoti ceru, ka Rīgas domes jaunizveidotā, un pēc Kleinberga koalīcijas teiktā tik ļoti noderīgā, “deputātu ētikas komisija” izvērtēs ētisko atbildību no tiem deputātiem, kuri, svinot tikko pieņemto Rīgas budžetu, Rīgas domes telpās sadzērās tā, ka daži kājās nevarēja taisni nostāvēt. Domes ēka tomēr nav privāta vide. Atrašanās alkohola reibumā domes ēkā var uzskatīt par domes deputāta amata diskreditēšanu?!
Jāsaka gan, ka atsevišķie “deputātu ētikas komisijas” locekļi arī piedalījās masu dzerstiņā mēra Kleinberga domes telpās, tā kā cerība ir ļoti maza, ka tiks sniegts kāds atbilstošs vērtējums deputātu rīcībai. Bet jebkurā gadījumā novēlu veiksmi “deputātu ētikas komisijai” izskatīt šo gadījumu.”
— Kristiāns Vasiļevskis 🗽🇺🇦🇱🇻 (@christiansvsl) January 21, 2026