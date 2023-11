27 virspusēju attiecību pazīmes

Foto: Pexels

Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Tu atklāj viņam savu dvēseli, bet par atbildi dzirdi nepārprotami neieinteresēta sarunu biedra dežūrfrāzes? Tu zini par viņu visu, bet viņš par tevi neko? Tu saskati kopēju nākotni ar viņu, bet viņš pat nezina, kur pavadīs tuvāko atvaļinājumu? Visticamāk, partneris neuztver tevi pārāk nopietni. Psihoterapeits Maiks Bandrents izveidojis sarakstu, kurš palīdzēs noteikt, cik dziļas ir jūsu attiecības.

Mēs nevaram veidot dziļas un emocionāli nozīmīgas attiecības ar visiem cilvēkiem, kurus sastopam. Ja jūs satiekaties reti un nepavadāt kopā daudz laika, diez vai redzēsiet jēgu dziļāku attiecību veidošanā.

Tomēr pārī cilvēkus parasti neapmierina virspusējas attiecības. It īpaši, ja vēlies sajust dziļāku saikni ar otru cilvēku. Turklāt pat ja tu neesi virspusējs cilvēks, tas negarantē dziļas attiecības, jo nav atkarīgs tikai no tevis. Ja viens vai abi cilvēki nevar vai nevēlas izveidot saikni dziļākā līmenī, attiecības palēnām izčākstēs.

Pat ja partneris ir dziļa personība, tas nenozīmē, ka viņš ir tev piemērots. Tajā pašā laikā komunicēšana ar cilvēkiem, kas tevi saprot dziļākā līmenī, sniedz lielāku prieku un gandarījumu.

Ko darīt, ja jūsu attiecības ir pārāk „vieglas”? Ja partneris nespēj (vai nav ieinteresēts) izveidot nopietnas attiecības, tev jākoriģē savas gaidas. Varbūt viņš baidās satuvināties pārāk ātri vai saprot attiecību dziļumu citādi nekā tu.

Ja partneris arī vēlas pāriet citā attiecību līmenī, un viņa idejas par “dziļajām” attiecībām sakrīt ar tavām, vari priecāties. Un, ja ne? Kā uzzināt, vai viņš ir gatavs satuvināties? 27 nosauktās virspusējo attiecību pazīmes var palīdzēt saprast situāciju.

Jūsu attiecības ir virspusējas, ja …

1. Jūs nezināt, ko partneris vēlas no dzīves un kas viņu interesē.

2. Jūs nesaprotat, cik līdzīgas vai atšķirīgas ir jūsu dzīves vērtības.

3. Jūs nezināt, kas jums ir saderīgs vai nesaderīgs.

4. Jūs nevarat sevi iztēloties partnera vietā.

5. Jūs nerunājat par savām jūtām un pārdzīvojumiem.

6. Jūs pastāvīgi mēģināt kontrolēt viens otru.

7. Jūs nedomājat par partnera vajadzībām, par to, ko viņš gaida no jums.

8. Jūs nezināt, kas jums vajadzīgs no partnera.

9. Jūs pastāvīgi strīdaties un baraties sīkumu dēļ.

10. Visas jūsu attiecības ir saistītas ar izklaidi, baudu (vai vienu konkrētu aspektu).

11. Jūs tenkojat viens aiz otra muguras.

12. Jūs pavadāt kopā maz laika.

13. Jums ir vienaldzīgi vienam otra dzīves mērķi.

14. Jūs pastāvīgi fantazējat par attiecībām ar kādu citu.

15. Jūs melojat viens otram.

16. Jūs neprotat pieklājīgi nepiekrist otra viedoklim.

17. Jūs nekad neesat apsprieduši personīgās robežas.

18. Jūsu sekss ir mehānisks.

19. Sekss sniedz baudu un prieku tikai vienam no partneriem.

20. Jums nav seksa.

21. Jūs nerunājat par seksu.

22. Jūs nezināt viena otra dzīves stāstu.

23. Jūs izvairāties skatīties viens otram acīm.

24. Jūs izvairāties no fiziska kontakta.

25. Jūs nedomājat par partneri viņa/viņas prombūtnes laikā.

26. Partneris neatbalsta jūsu sapņus un centienus.

27. Attiecībās kāds pastāvīgi manipulē ar otru.

Ja pēc uzskaitītajiem punktiem atpazini savu pāri, tas uzreiz nenozīmē, ka jūsu attiecības ir seklas. Savienībā, kur partneri nav vienaldzīgi viens pret otru un atzīst viens otru par neatkarīgām personībām ar saviem pārdzīvojumiem un emocijām, saraksta punkti ir mazāk izplatīti.

Virspusējas, seklas attiecības nenozīmē, kas tās ir sliktas vai nepareizas. Varbūt tas ir tikai pirmais posms ceļā uz kaut ko nopietnu. Savukārt dziļa saikne ne vienmēr attīstās nekavējoties, tas ir pakāpenisks process, kas bieži aizņem daudzus gadus.

Runā ar partneri, dalies savās izjūtās un, ja viņš izturas pret taviem vārdiem ar sapratni un ņem tos vērā, attiecības vairs nevar saukt par virspusīgām.