31 “Michelin” zvaigzņu īpašnieks atklāj nevainojamā kartupeļu biezeņa receptes noslēpumu – to pieprasa visā pasaulē 9

Rudens ir komforta ēdienu laiks, un maz kas var sacensties ar krēmīgu kartupeļu biezeni, kas silda gan ķermeni, gan dvēseli. Tas ir ideāls piedeva gandrīz jebkuram ēdienam – no sulīgām desiņām līdz bagātīgām sautējumu mērcēm.

Lai gan mājās pagatavot biezeni ir it kā vienkārši, sasniegt restorāna kvalitāti var būt izaicinājums. Par laimi, “Michelin” zvaigžņu šefpavārs Žoels Robušons, kurš reiz tika nosaukts par “gadsimta šefpavāru”, ir atklājis vienu vienkāršu noteikumu, kas pārvērš parastu kartupeļu biezeni par kulinārijas šedevru.

Žoels Robušons, kuram piešķirtas 31 Michelin zvaigzne, ir slavens ar savu kartupeļu biezeni, ko daudzi uzskata par labāko pasaulē. Viņa recepte ir vienkārša, bet pieprasa precizitāti un augstas kvalitātes sastāvdaļas.

Robušona recepte ir tik populāra, ka to pasniedz viņa restorānos visā pasaulē, un tā ir kļuvusi par etalonu profesionālajās virtuvēs.

Šeit mēs dalāmies ar viņa recepti un padomiem, kā mājās pagatavot kartupeļu biezeni, kas garšo kā no “Michelin” restorāna.

