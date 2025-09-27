Foto. pexels.com/Mateusz Feliksik

Kas notiks ar tavu ķermeni, ja katru dienu ēdīsi bumbierus? 0

LA.LV
19:35, 27. septembris 2025
Veselam Uzturs

Bumbieri ir ne tikai garšīgi, bet arī uzturvielām bagāti augļi, kas piedāvā virkni veselības ieguvumu, sākot no gremošanas veicināšanas līdz sirds slimību riska samazināšanai. Tomēr tie var nebūt piemēroti visiem, īpaši cilvēkiem ar gremošanas jutīgumu.

Šeit apkopoti galvenie fakti par bumbieru uzturvērtību, to ieguvumiem veselībai un potenciālajiem riskiem, lai tu varētu izmantot šos augļus savā uzturā apzināti.

Galvenie ieguvumi un brīdinājumi

– Augsts šķiedrvielu un ūdens saturs: Bumbieri atbalsta gremošanu, palīdz samazināt “sliktā” holesterīna (LDL) līmeni un veicina regulāru zarnu darbību.
– Antioksidanti un augu savienojumi: Tie mazina iekaisumu, aizsargā šūnas no bojājumiem un var samazināt sirds slimību, vēža un vielmaiņas traucējumu risku.
– Riska grupas: Bumbieri satur daudz fruktozes, tāpēc tie var izraisīt gremošanas problēmas cilvēkiem ar kairinātu zarnu sindromu (IBS) vai citām jutīgām gremošanas sistēmām.

