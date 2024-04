Foto-Fotolia

Starp dažādiem istabas augiem mājokļos ļoti bieži sastopamas ir tā dēvētās Uzambāras vijolītes jeb sanpaulijas – augi ar mīkstām, pat nedaudz pūkainām lapiņām un ļoti skaistiem ziediem. Arī krāsas šiem ziediem ir ļoti daudz un dažādas – tās mēdz būt baltas, rozā, bordo, violetas un daudz citās krāsās sastopamas.

1. Bez tā, ka saunpaulija priecē acis, vēl šim ziediem piemīt daudz un dažādu pozitīvu īpašību, kas ietekmē mājokļa saimniekus. Tā, piemēram, viena no īpašībām – šie ziedi palīdz saliedēt attiecības starp ģimenes locekļiem: vecākiem un bērniem, vecākiem savā starpā utt.

2. Saunpaulijai piemīt spējas nostiprināt bērnu imunitāti. Tāpēc lieliski, ja šie augi atrodas tieši bērnistabās. Tomēr uz nakti šo augu vajadzētu iznest ārā no bērnistabas (kā arī šī paša iemesla dēļ to neturēt guļamistabā), jo, lai gan dienas laikā šis zieds izdala daudz skābekļa, nakts stundās tas izdala oglekļa dioksīdu, kas nozīmē, to, ka no rīta ir grūti pamosties un visu dienu var būt sajūta, ka jūsu galva ir kā piepūsts balons.

3. Šis zieds lieliski palīdz arī problemātisku bērnu audzināšanā. Ja jūsu bērniņš ir ļoti kaprīzs vai viņam ir valdonīgs raksturs, noteikti ieviesiet mājās šo augu!

4. Pāriem šis augs palīdz labāk vienam otru izprast. Jūs jutīsiet, kā mainās jūsu attiecības pēc tam, kad mājās ir parādījies šis augs. Jūs kļūsiet iecietīgāki, rūpīgāki un mīļāki viens pret otru.