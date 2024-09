Foto: Shutterstock

4 zodiaka zīmes, kuras visbiežāk salauž partneru sirdis







Neviens nav pasargāts no vilšanās attiecībās: kāds saskaras ar krāpšanu vai neslēptu partnera flirtēšanu ar citu, kāds nonāk mīlas trīsstūrī, bet vēl cits tiek pamests ar salauztu sirdi. Astrologi nosauc četras zodiaka zīmes, kuras, visticamāk, salauzīs tavu sirdi.

Tomēr svarīgi atcerēties, ka, runājot par astroloģiju un īpašībām, kas spēcīgāk izteiktas katrā no zodiaka zīmēm, mēs runājam vispārīgā nozīmē. Jā, cilvēka zodiaka zīme zināmā mērā ietekmē viņa personību. Tajā pašā laikā tiem, kas dzimuši zem vienas zodiaka zīmes, ne vienmēr ir vienāds raksturs un vienādi trūkumi. Nedomā, ka vispār nevajag veidot attiecības ar kādu no zīmes pārstāvjiem. Pat ja izvairīsies no sirds sāpēm, arī palaidīsi garām visu brīnišķīgo un romantisko, ko var gaidīt no attiecībām. Vienkārši zinot, ko sagaidīt no partnera, pamatojoties uz viņa personības iezīmēm atkarībā no zodiaka zīmes, varēsi savlaicīgi reaģēt uz brīdinājuma signāliem uzvedībā.