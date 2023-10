Foto: Shutterstock

5 mīlestības stadijas! Kāpēc lielākā daļa izšķiras jau trešajā?







Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Bieži vien pirmās grūtības un domstarpības ar partneri mēs uztveram kā neatgriezenisku beigu sākumu. Bet patiesībā tā ir tikai nākamā mīlestības stadija, un tā jāprot pārdzīvot kopā.

Jebkurās, pat kaislīgākajās (sākumā) attiecībās, kādu dienu pienāk brīdis, kad sapņu vīrietis tev vairs nešķiet tik skaists un gudrs, sekss ar viņu pārstāj aizraut, un arī tu pati, godīgi sakot, jau viņu piesaisti mazāk.

Parasti attiecības izirst tieši šajā posmā – dažos pāros tas notiek agrāk, un dažos tas var notikt pēc desmit laulības gadiem.

Pārdzīvojuši sarežģīto šķiršanos, mēs atkal steidzamies meklēt “to īsto”.

Bet, tiklīdz atrodam, atkal atkārtojas cikls “apbrīna – vilšanās”.

Kāds ir iemesls? Ģimenes psihologs un konsultants Džeds Daimonds ir pārliecināts: “Tas, ko mēs uztveram kā punktu, no kura nav atgriešanās, patiesībā nav nekas vairāk kā nākamā mūsu attiecību stadija – un dažos gadījumos pat patiesas, ilgas un stipras mīlestības sākums.”

Ilustratīvs attēls Foto: Unsplash

Ja neiemācāmies to savlaicīgi atpazīt un pārņemt kontroli pār savām emocijām, mēs riskējam atkal un atkal uzkāpt uz tā paša grābekļa.

Pēc eksperta domām jebkuras mīlas attiecības iziet piecas standarta stadijas. Trešā ir visgrūtākā, bet, ja prot topārdzīvot, finālā jūs kopā varēsiet kalnus gāzt.

Pirmā stadija: iemīlēšanās

No bioloģiskā viedokļa iemīlēšanās ir tikai evolūcijas triks, lai savestu kopā divus cilvēkus, kuri varētu turpināt cilvēci. Taču, kad aizraujamies ar kādu cilvēku, mēs vismazāk domājam par dabas trikiem: galvenokārt tāpēc, ka esam hormonu dopamīna, oksitocīna, serotonīna, testosterona un estrogēna ietekmē.

Tieši šis sprādzienbīstamais kokteilis rada tos pašus “tauriņus vēderā” – kad sirds pukst straujāk un elpa aizraujas.

Iedvesmas un pacilātības sajūta tikai pastiprinās, kad sākam neapzināti projicēt visus savus nepiepildītos sapņus un cerības uz jauno mīļoto. Mēs sākam sapņot par gaišu nākotni kopā ar viņu: par to, kā piepildīsies visas mūsu vēlmes, kā saņemsim visu to, ko bērnībā nesaņēmām, un ka nepiedzīvosim tādas vilšanās, kādas piedzīvojām iepriekšējās attiecībās.

Foto: pexels.com

Lai cik ciniski tas neizklausītos, hormoni neļauj domāt saprātīgi un loģiski, taču par to nevajadzētu kaunēties: galu galā ne velti iemīlēšanās sajūta tiek uzskatīta par vienu no aizraujošākajām un satraucošākajām cilvēka emocionālajā diapazonā. Baudīt to nebūt nav grēks.

Otrā stadija: kļūšana par pāri

Šajā posmā mīlētāju jūtas kļūst dziļākas, viņiem rodas kopīgi mērķi un viņi izveido noturīgu pāri (galvenokārt apprecoties). Piedzimst bērni, viņi kopā pērk mašīnu, dzīvokli, plāno nākotni un demonstrē visai pasaulei, ka no šī brīža viņi ir – kā agrāk mēdza teikt, “sabiedrības šūniņa”.

Šis posms sniedz prieku un apmierinātību no tā vien, ka jūs vienkārši varat būt kopā. Hormoniem vairs nav tādas pašas varas, toties jūs jūtat dziļāku pieķeršanos. Arī sekss kļūst, kaut arī retāks un mierīgāks, saturīgāks un joprojām apmierinošs.

Ir drošības, sakārtotības un pamatīguma sajūta.

Tādā brīdī daudziem pāriem nedaudz pietrūkst pagātnes emociju, taču, neskatoties uz to, viņiem šis attiecību posms patīk daudz vairāk, jo šķiet, ka viņu mīlestība ir stabilāka nekā jebkad agrāk, un nekas to nevar mainīt. Taču tā ir liela kļūda.

Trešā stadija: vilšanās

Protams, neviens neteica, ka attiecības – tas ir viegli, taču jūs noteikti nebijāt gatavi tādām grūtībām. Liekas, ka jūsu pārī bez iemesla radās aizkaitinājums un gandrīz fiziska noraidīšana. Pēkšņi tu saproti, ka tava ideālā mīlestība ir nolīdzināta ar zemi, un tā bijis jau ilgi. Vai varbūt mīlestības vispār nebija?

Foto: pexels

Parasti vilšanās stadijā izjūk vairums laulību. Dažādos pāros tas notiek atšķirīgi: kāds bēg pie pirmajām nopietnām nesaskaņām, bet kāds gadiem izjūt pilnīgu neapmierinātību un slēptu naidu. Tādos brīžos mēs izvēlamies ilgāk aizkavēties darbā, strīdēties par katru sīkumu un, kā apgalvo psihologs, pat biežāk slimojam.

Sarežģīta situācija ģimenē izraisa ķibeles darbā, imunitātes samazināšanos, pilnīgu apātiju, vīriešiem var rasties problēmas ar erekciju utt. Protams, tas viss neveicina attiecību izdziedināšanu – un izmisumā daudzi mīlnieki sāk meklēt veidus, kā atkāpties.

Kas notiek? Daudzi pāri šajā brīdī šķiras, jo kļūdaini uzskata, ka būt nelaimīgiem attiecībās ir nenormāli un neloģiski. Un tomēr tas tā nav.

Kā jebkurā organizētā sistēmā, arī laulībā var atgadīties kļūmes – tāpēc vispirms jānovērš bojājumi, nevis viss vienkārši jāizmet.

Džeds Daimonds, kurš pārdzīvoja divas šķiršanās, to saprata tikai trešajā reizē, kad abi ar sievu nolēma turēties kopā un nešķirties, lai arī cik ļoti viņi to vēlētos.

Trešo attiecību posmu var salīdzināt ar vīrusu, kuru izslimojot ievērojami palielinās izturība pret kairinātājiem. Šajā brīdī mīlētāji pārstāj redzēt viens otru kā “ideālu”: tavā priekšā parādās parasts cilvēks, kuru mīlēt bez iepriekšējo divu posmu hormonu un ilūziju palīdzības ir grūti, bet tomēr iespējams.

Būtībā tikai tagad var sacīt, ka jūs veidojat patiesu mīlestību, jo tikai pēc trešā posma jūs sākat pieņemt viens otru tādus, kādi patiesībā esat.

Ceturtā stadija: īsta, stipra mīlestība

Pēc tam, kad visas vētras, kas pavadīja trešo posmu, atkāpušās, sākas dziļu un pamatīgu pārdomu posms. Divatā sākat rūpīgi analizēt, kas ar jums notika agrāk un kāpēc jūs destabilizēja tas, kas destabilizēja. Šajā laika posmā jūs iepazīstat viens otru labāk nekā jebkad agrāk, jo bieži jūsu savstarpējo (bet, par laimi, pagātnes) ķibeļu sakne meklējama bērnībā.

Foto: pexels.com

Attiecību ceturtajā posmā cilvēki vairs nav tik ļoti iemīlējušies, drīzāk viņi ir kā psihologi viens otram. Un tas ir pareizi: daudzu pētījumu dati liecina, ka bērnībā pārciestās traumas (vecāku šķiršanās, vardarbība ģimenē, krāpšana) var tieši ietekmēt to, kā cilvēks uzvedīsies, kad būs pieaudzis.

Šajā stadijā, iespējams, pirmo reizi jūsu egoisms atkāpjas otrā plānā: no šī brīža jūsu pieķeršanās viens otram kļūst tik dziļa, ka jūs savstarpēji sākat ārstēt viens otra brūces. Un tas ne tikai stiprina saikni starp jums – tas iznīcina jebkuru iespējamo konfliktu, jo jūs abi jau precīzi zināt, kas to provocē un kā no tā izvairīties.

Piektā stadija: mīlestība, kas ir spējīga mainīt pasauli

Ne visi sasniedz šo posmu, jo daudzi pāri, kuri pārdzīvo krīzi, dod priekšroku palikt savu attiecību ceturtajā posmā līdz mūža beigām. Savā ziņā tas nav slikti, bet tomēr, ja jūsu mīlestība ir tik spēcīga, ka var izplatīties uz visu apkārtējo pasauli, tas nevar neiedvesmot.

Loģika ir tāda: jūs divatā pārvarējāt tik daudz problēmu un šķēršļu ceļā uz laimi un nepadevāties. Tad kāpēc neizmantot savu pozitīvo pieredzi, lai sniegtu labumu citiem? Jūsu mīlestība jau ir tik nobriedusi, ka jums tā nav “jābaro” – tieši tāpēc ir loģiski, ka tā meklē citus labus darbus, kuros izpausties.

Šis posms ir visu jūsu attiecību pēdējo desmitgažu kopsavilkums, kad mīlestība kļūst par tik ļoti poētisku sajūtu, kas patiesi var mainīt pasauli. Starp citu, tieši šajā posmā daži pāri sāk kopīgi radoši darboties: viņi raksta grāmatas, veido sociālos projektus utt.