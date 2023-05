Ilustratīvs foto Foto – Shutterstock

Deviņi jautājumi sev, lai ik dienu nodzīvotu ar jēgu







Autors: Veselam.lv, AS “Latvijas Mediji”

Šie jautājumi mainīs tevi un tavu dzīvi – ja varēsi atbildēt godīgi. Katru dienu Bendžamins Franklins sāka ar jautājumu “Ko labu es varu izdarīt šodien?” un beidza ar jautājumu: “Ko labu es šodien izdarīju?”. Daudzi slaveni domātāji uzskatīja, ka nepieciešams pastāvīgi šaubīties un uzdot jautājumus. Alberts Einšteins reiz teica: “Mācies no vakardienas, dzīvo šodienā, ceri uz rītdienu. Galvenais ir neapstāties uzdot jautājumus”.

Protams, vieglāk pateikt, nekā attīstīt ieradumu nodoties pārdomām – mēs visi dažreiz gribētu izvairīties no sarežģītiem jautājumiem. Pārdomas ietver nemitīgu mēģinājumu apšaubīt visu un gatavību intelektuālajam darbam. Bet tas ir tā vērts – kā atlīdzība augs pašapziņa un būs panākumi darbā un ikdienā, raksta Insider.pro.

1. “Ja šī būtu pēdējā diena manā dzīvē, vai es to pavadītu tāpat, kā taisos pavadīt?”

2005.gadā, jau zinot savu diagnozi, ASV datortehnoloģiju kompānijas Apple Inc. dibinātājs Stīvs Džobss teica Stenfordas absolventiem, ka 33 gadus katru rītu skatoties spogulī, viņš jautā sev: “Ja šodiena būtu pēdējā diena manā dzīvē, vai es darītu to pašu, ko es gatavojas darīt šodien?”. Ja pārāk daudzas dienas pēc kārtas atbilde ir negatīva, kļūst skaidrs – ir nepieciešams kaut ko mainīt. Džobss paskaidroja: “Apziņa par to, ka visus gaida nāve, ir būtiska, lai pieņemtu grūtus lēmumus. Jo gandrīz viss – citu viedokļi, lepnums, kauns un bailes no neveiksmes – ir sīkumi, salīdzinot ar nāvi, paliek tikai vissvarīgākais.

Atcerēties par nāvi – labākais veids, kā izvairīties iekrist lamatās ar nosaukumu “man ir, ko zaudēt.” Tu jau esi kails, tāpēc nav iemesla nesekot sirds vēlmēm”.

2. “Kādu es sevi redzu?” Šis jautājums ļauj atklāt parasti skaļi neizpausto paštēlu un mainīt to. Pēc tā mainīsies tava rīcība un kopā ar to pats.

3. “Kādas ir manas stiprās puses?” Vayner Media direktors un līdzdibinātājs Garijs Vainerčuks uzskata, ka atbilde uz šo jautājumu palīdz mīlēt savu darbu vai atrast nodarbi, atbilstošu savām vēlmēm.

Viņš skaidro, ka daudzi cilvēki nodarbojas ar nemīlētu darbu tikai tāpēc, ka viņi vēl nav atklājuši savu īsto aizraušanos.

Viņš saka: “Šāda persona var labi prast vairākas lietas, bet viņš nezina, pie kuras apstāties, ko viņš gribētu darīt visu dzīvi.” Viņš iesaka: “Pārtrauc nodarboties ar nepatīkamu darbu. Atrodi savas stiprās puses un tas palīdzēs saprast, kas ir tava aizraušanās”.

4. “Kādi pārbaudījumi, sāpes man ir nepieciešami?” Nav laimes bez cīņas un bez izpratnes, par ko cīnies. Dzīves kvalitāti nosaka nevis pozitīvā pieredze, bet veids, kā tiec galā ar negatīvo pieredzi. Spēja tikt galā ar negatīvo pieredzi ir prasme dzīvot.

5. “Kas mainījies?” Mēģinot izveidot jaunu ieradumu, atceries pēdējo reizi, kad varēji ietekmēt notikumu gaitu un mainīt savu uzvedību. Šis jautājums palīdz saprast, kā tu spēji mainīties pagātnē; varbūt paļaujoties uz šo piemēru, tev izdosies virzīties uz priekšu.

6. “Kā tev klājas?” Lietotājs Mišels Hopkins raksta: “Izklausās muļķīgi, bet pirmo reizi es par to iedomājos skatoties epizodi no seriāla The Tick. Tick meklē atbildi uz jautājumu savā prātā. Kad viņš beidzot satiek savu iekšējo „es” un var uzdot jebkādu jautājumu, viņš jautā: “Kā tev klājas?” Šis ir centrālais un svarīgākais jautājums, kurš būtu jāuzdod sev katru dienu”.

7. “Kāpēc tu esi tik nopietns?”

Daži cilvēki mēdz piešķirt nozīmi sīkumiem un nervozē, ja kaut kas nenorit pēc plāna.

Jautājums – labs atgādinājums, ka mums nevajadzētu ņemt dzīvi tik nopietni.

8. “Kas labs šodien noticis?” Hārvardas Biznesa skolas profesore Frančeska Džino un viņas kolēģi lūdza darbiniekus 15 minūtes darba dienas beigās veltīt tam, lai pierakstītu visu labo, kas dienas laikā noticis. Darba ražīgums tiem, kas veica šādus pierakstus, bija 22,8% lielāks nekā tiem, kas to nedarīja.

Būtiski bija tas, ka pētījuma dalībnieki ne tikai domāja par to, kas labs noticis, bet arī pierakstīja atbildes. Džino saka: “Ja tu tikai domā par kaut ko, ir vieglāk sevi apmānīt, bet, ja pieraksti uz papīra, atrast patiesās atbildes ir viegli.”

9. “Vai partneri un draugi mani atbalsta? Vai viņi iedvesmo mani, palīdz man augt un attīstīties?” Runā, ka lielu daļu laika mēs pavadām kādu piecu cilvēku sabiedrībā. Padomā par cilvēkiem, kas aizņem vietu tavā dzīvē. Vai tuvākie palīdz tev attīstīties?

Varbūt tu pavadi laiku kopā ar cilvēkiem, kuri neciena savu laiku (tātad arī tavu), kuri atņem tev enerģiju, ir pilni negatīvisma un visu laiku žēlojas par kaut ko?

Ar cilvēkiem, kas nespēj domāt elastīgi? Ja tā, nav pārsteidzoši, ka dienas beigās nejūties laimīgs un enerģijas pilns. Kļūsti izvēlīgāks – paturi savā lokā cilvēkus, kuriem ir līdzīgas intereses, vērtības; kuriem svarīga tava personīgā izaugsme, kuri novērtē laiku, zināšanas un draudzību līdzīgi kā tu. Izvēlies vidi, kas palīdzēs gūt panākumus.