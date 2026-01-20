“Jūsu automašīna ir meklēšanā!” CSDD tehniskajā apskatē ģimeni sagaida negaidīts pārsteigums 0
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Latvijā pagājušajā gadā reģistrētas kopumā 22 555 jaunas vieglās automašīnas, kas ir par 31,7% vairāk nekā 2024. gadā, liecina Auto asociācijas dati. Populārākās pērn bija “Toyota” markas vieglās automašīnas – reģistrēts 4221 šāds spēkrats, kas ir 18,7% no visām pārdotajām jaunajām vieglajām automašīnām un par 49,8% vairāk nekā 2024. gadā.
Arī ieskatoties māju pagalmos, šķiet, ka teju ikvienam pilngadību sasniegušam cilvēkam ir sava automašīna. Nav noslēpums, ka Latvijā daudzi iegādājas lietotas automašīnas, un pieredzes stāsti soctīklos apstiprina – tas var beigties ar pārsteidzošām un pat satraucošām situācijām.
Kristiāna sociālo mediju platformā “Threads” dalījusies ar pieredzi, kurā, visticamāk, neviens nevēlētos nonākt.
Sieviete stāsta, ka viņas vīrs devies uz CSDD, lai automašīnai, kas ģimenei pieder jau septiņus gadus, izietu tehnisko apskati. Taču, ierodoties tur, noskaidrojies, ka to izdarīt nav iespējams.
Tā kā ieraksts piesaistīja lielu sabiedrības uzmanību, pēc pāris stundām Kristiāna publicēja arī situācijas turpinājumu.
“Vīrs turpat uz vietas (CSDD) sagaidīja policiju. Viņi savā datubāzē pārbaudīja informāciju par automašīnu. Izrādījās, ka mašīna bija meklēšanas statusā 2009. gadā (it kā). Šobrīd policijas datubāzē viss ir kārtībā, taču CSDD sistēmā automašīnai joprojām bija uzlikts liegums.
Kādēļ izveidojusies šāda situācija – neviens paskaidrot nevarēja!”
Sieviete piebilst, ka pēc tam sekojis ilgs gaidīšanas laiks, jo kādam augstākstāvošam darbiniekam sistēmā bijis jānomaina meklēšanas statuss.
Komentāru sadaļā ar savu pieredzi dalījies arī Andris, norādot, ka šādas situācijas mēdz gadīties: “Ar automašīnām, kuras importētas no Francijas un citām valstīm, kuru reģistri nav integrēti ar citu ES valstu sistēmām, tā mēdz gadīties. Jau Latvijā reģistrētu auto var atņemt, jo Interpols to meklē kā zagtu. Ir pieredze.”
Arī Silga neslēpj neizpratni: “Ļauj minēt – auto nācis no Ziemeļvalstīm? Mums rados bija reāla situācija: pēc vairāku gadu lietošanas auto gribēja pārdot, bet to neļāva, jo tas esot meklēšanā. Zviedrijā šī esot shēma – pēc nez cik gadiem var paziņot, ka auto pazudis no garāžas. Kamēr iziet visas peripētijas, cilvēks ir situācijas ķīlnieks. Viņiem tas auto gandrīz gadu stāvēja pie mājas, līdz beidzot ļāva pārdot.”
Savukārt Valters komentāru sadaļā atklāj, ka esot dzirdējis – īpaši riskanti ir iegādāties automašīnas no Itālijas: “Tur auto līzinga sistēma ir citāda. Auto var pārdot kā no privātpersonas, bet vēlāk uzrasties banka un prasīt to atgūt,” viņš skaidro.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!