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Ādažu novadā plāno noteikt, kur suņi vairs nedrīkstēs atrasties bez pavadas 0

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LETA
15:55, 19. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Ādažu novadā suņi bez pavadas varēs būt tikai ārpus apdzīvotām vietām vai speciālos pastaigu laukumos, tas paredzēts saistošo noteikumu grozījumos par mājas dzīvnieku turēšanu.

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Plānots noteikt, ka publiski pieejamās teritorijās, tostarp parkos, bērnu un sporta laukumos, izglītības iestāžu teritorijās, ielās un daudzdzīvokļu māju pagalmos, suns jāved pavadā.

Bez pavadas suns drīkstēs atrasties mežā, ārpus apdzīvotām vietām un specializētos treniņu vai pastaigu laukumos, ja īpašnieks nodrošina pastāvīgu un pilnīgu kontroli.
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Saņemot citu personu iebildumus, suns arī šādās vietās jāņem pavadā. Atsevišķs izņēmums paredzēts medībās izmantojamiem suņiem pieteiktu medību laikā.

Saistošo noteikumu grozījumi vēl jāpieņem Ādažu novada domes sēdē.

Pašlaik līdz 29. jūlijam notiek saistošo noteikumu grozījumu projekta sabiedriskā apspriešana.

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