Viņi nekad neizvēlēsies pirmo, kas pagadās: astrologs nosauc zodiaka zīmes ar visizsmalcinātāko gaumi 0
Kamēr vieni ēd, lai remdētu izsalkumu, citi no katras maltītes cenšas gūt īstu baudījumu. Viņiem svarīga ir ne tikai ēdiena garša, bet arī atmosfēra, produktu kvalitāte un pat tas, kā ēdiens tiek pasniegts. Astrologi uzskata, ka tieksme pēc gastronomiskiem priekiem var būt saistīta arī ar zodiaka zīmi.
Astrologs Džeimijs Raits nosaucis trīs zodiaka zīmes, kuru pārstāvji īpaši novērtē labu ēdienu un kuriem piemīt izsmalcināta gaume.