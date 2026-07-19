Intensīvo nokrišņu dēļ rītdien būs spēkā oranžais brīdinājums: lūk, kas jāņem vērā! 0
Gaidāmā ļoti stiprā lietus dēļ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) Latvijā rītdien izsludinājis oranžo brīdinājumu. Tas būs spēkā no 20. jūlija plkst. 11 līdz 21. jūlija pusnaktij.
Atbildīgie dienesti brīdina, ka intensīvo nokrišņu dēļ iespējama zemāko vietu un upju palieņu applūšana, lietus ūdens kanalizācijas pārslodze, kā arī ceļu izskalošana un citi infrastruktūras bojājumi. Braukšanas apstākļus var apgrūtināt slikta redzamība un akvaplanēšana. Atsevišķās teritorijās iespējami elektroapgādes, ūdensapgādes un sakaru traucējumi.
Iedzīvotāji aicināti sekot aktuālajai informācijai vietnē “bridinajumi.meteo.lv”, ievērot atbildīgo dienestu norādījumus un nepieciešamības gadījumā par dzīvībai vai veselībai bīstamām situācijām zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.
Jau vēstījām, ka pirmdien Latviju šķērsos ciklons, tāpēc gaidāms stiprs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras vēja brāzmas, īpaši piekrastē, prognozē LVĢMC.
Naktī uz pirmdienu Latvijā vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš un atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +12..+17 grādiem.
Dienā Latviju no dienvidiem šķērsos ciklons, nesot mākoņainu un lietainu laiku. Rietumu daļā un Vidzemes ziemeļos lietus vietām būs ļoti stiprs, iespējams arī pērkona negaiss.
Vējš lielākoties saglabāsies lēns, bet piekrastē un Kurzemē pastiprināsies ziemeļaustrumu un austrumu vējš, brāzmās sasniedzot 15-18 metrus sekundē, bet Kurzemes piekrastē līdz pat 20-21 metram sekundē.
Gaisa temperatūra austrumu rajonos paaugstināsies līdz +20..+24 grādiem, bet rietumos būs vēsāks, tur +15..+20 grādi.
Rīgā naktī būs mākoņains, brīžiem skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un termometra stabiņš noslīdēs līdz +15..+17 grādiem.
Dienā debesis galvaspilsētā būs mākoņainas, pēcpusdienā un vakarā gaidāms lietus, vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns, bet negaisa laikā brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +20..+22 grādus.