Pūpolam ir ideja, kā atrisināt darbaspēka trūkumu Latvijā. Un, nē, tā nav viesstrādnieku ievešana 66
Latvijas darba tirgus arvien izteiktāk izjūt darbaspēka trūkumu, un šo problēmu nevajadzētu risināt, paļaujoties uz imigrāciju. Tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Rīgas domes Satiksmes komitejas vadītāja vietnieks Ansis Pūpols (NA), aicinot valstij aktīvāk strādāt pie aizbraukušo tautiešu atgriešanās.
Pēc Pūpola teiktā, darbaspēka trūkums jau šobrīd ir nopietna problēma, turklāt Rīgas iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Viņaprāt, Latvijai būtu jāmācās no Polijas, kur īstenota veiksmīga reemigrācijas politika.
“Poļiem ir izdevies dabūt ļoti daudz savu cilvēku atpakaļ. Tas panākts ar mērķtiecīgām nodokļu atlaidēm, dažādiem atbalsta maksājumiem un plašu informēšanu. Mums jādara tieši tas pats,” uzsvēra Pūpols.
Viņš pauda pārliecību, ka ilgtermiņā Latvija nevar balstīt ekonomikas attīstību uz viesstrādnieku piesaisti.
“Politiķiem viņiem jāatvainojas, ka reiz radījām tādus apstākļus, kuru dēļ viņiem nācās aizbraukt. Viņi ir jāsauc atpakaļ, jo tas ir viens no galvenajiem risinājumiem darba roku trūkumam,” pauda Pūpols.
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