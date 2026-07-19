Krievijā arvien skaļāk runā par mobilizāciju: Slaidiņš skaidro, kas var notikt pēc 20. septembra 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:31, 19. jūlijs 2026
Viedokļi

Lai gan Kremlis turpina apgalvot, ka Krievijai nav nepieciešama jauna mobilizācija, arvien vairāk izskan pieņēmumi, ka pēc Valsts domes vēlēšanām situācija var mainīties. Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāstīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

“Nāves zona” strauji paplašinās – frontē parādījies jauns “slepkava”, no kura vairs nevar paslēpties
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu 57
“Dari kā gribi!” Psihologi nosaukuši 6 frāzes, kuras visbiežāk savā komunikācijā izmanto pasīvi agresīvi cilvēki
Lasīt citas ziņas

Viņš norādīja, ka, brīvprātīgo skaitam sarūkot, Krievija arvien biežāk izmanto metodes, kas tika ieviestas jau kara sākumā.

“Kad brīvprātīgo sāk pietrūkt, Kremlis atceras veco Staļina metodi. Jevgeņija Prigožina vadītais “Vagner” bija pirmais, kas masveidā sāka vervēt ieslodzītos. Tūkstošiem noziedznieku tika nosūtīti uz fronti,” sacīja Slaidiņš.
CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Podi krūmos un bez sienām – kuriozs skats pie Vecāķu pludmales mulsina apkārtējos
ASV Senāts plāno pabeigt to, ko Lindsijs Greiems nepaguva – Putinam tiek gatavots liels trieciens
Kokteilis
Horoskopi 20. jūlijam. Šodien var būt vairāki iemesli priekam un gandarījumam

Pēc viņa teiktā, Putina režīms karu pārvērtis par sistēmu, kurā cilvēku dzīvībām ir maza vērtība.

Runājot par turpmāko notikumu attīstību, viņš atgādināja, ka Krievijā arvien biežāk tiek apspriesta iespējamā mobilizācija vai vismaz 2022. gadā mobilizēto karavīru rotācija.

Valsts domes vēlēšanas beigsies 20. septembrī, bet 21. septembrī apritēs četri gadi kopš iepriekšējās mobilizācijas dekrēta, skaidroja Slaidiņš.

Viņš piebilda, ka, visticamāk, Kremlis centīsies izvairīties no paša vārda “mobilizācija”, jo Vladimirs Putins vairākkārt publiski solījis, ka tā vairs nebūs nepieciešama.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Atliek tikai sirpji!” Krievijas zemnieki no izmisuma ir pavisam nikni
Krievija cenšas pārbaudīt NATO? Baltijas līderi brīdina par iespējamām provokācijām
TV24
“95% patiesības un 5% melu,” Āboliņš komentē Krievijas propagandas paņēmienus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.