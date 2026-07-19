FOTO: Valsts policija
FOTO: Valsts policija
Valsts policija

Motobraucēju saieta dalībnieks Ventspilī uzbraucis gājējai – klajā nāk viņam neglaimojošas detaļas 0

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LETA/LA.LV
15:09, 19. jūlijs 2026
Ziņas Krimināls

Sestdien, 18.jūlijā, Ventspilī notika motobraucēju saiets “Kurland Bike Meet 2026”, kura laikā viens no dalībniekiem ar kvadriciklu uzbrauca gājējai.

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Valsts policija ir noskaidrojusi, ka kvadricikla vadītājs bijis 0,94 promiļu alkohola reibumā un transportlīdzekli vadījis bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Par notikušo sākts kriminālprocess.

Tikmēr mūzikas festivāls “Laba daba” Līgatnes novadā un grupas “Prāta vētra” koncerts Liepājā aizvadīts bez būtiskiem starpgadījumiem.

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