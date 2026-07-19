“Kad šis murgs beigsies?” Produkti “Drogās” ietīti piecās “ādās”, taču, izrādās, ne bez iemesla 0
Cīņa ar skoču un drošības pīkstuļiem ir pamatīgi nokaitinājusi veikala “Drogas” apmeklētāju. Kāda “Threads” lietotāja publiski paudusi neapmierinātību ar to, cik apgrūtinoši ir atvērt veikalā šajā veikalā nopirktos produktus, jo tie ir stingri aplīmēti ar drošības elementiem.
“Vai, kā man patīk gandrīz pārgriezt sev vēnas, mēģinot atplēst aizlīmētos kosmētikas produktus no Drogām… Kad šis murgs beigsies? Nu nekur Rietumeiropā kosmētikas produkti nav šādi aizlīmēti ar 5 dažādiem skočiem un pīkstuļiem,” viņa raksta.
Lai gan šim viedoklim piebalsoja vēl daži komentētāji, retoriski vaicājot, kad beidzot šajā ziņā sasniegsim Rietumeiropas līmeni, lielākā daļa diskusijas dalībnieku nostājās tirgotāja pusē, izgaismojot pavisam citu problēmas šķautni – zādzības un pircēju nekaunību.
Vairāki komentētāji norādīja, ka stingrie drošības pasākumi nav veikala kaprīze, bet gan nepieciešamība. “Veikalos zog acis no pieres laukā, tāpēc ir, kā ir,” raksta Anete. Cita pircēja Līga piebilst: “Labāk knibinu nost drošības skočus, nekā konstatēju, ka nopirkts jau lietots produkts.”
Ar visai šokējošu pieredzi dalījusies arī kāda cita pircēja, kura reiz šajā veikalā nopirkusi matu krāsu. Atverot vaļā, viņa secinājusi, ka puse jau izspiesta un atvērts korķītis.
Diskusijā iesaistījās arī kāda sieviete, kura pati savulaik strādājusi šajā veikalu tīklā. Viņa raksta: “Beigsies tad, kad dāmas beigs zagt šīs lietas, kuras ir aplīmētas.”
Tam piekrīt arī citi komentētāji, secinot, ka sabiedrībai kopumā vēl ir jāizaug un jāmācās cienīt svešu mantu.
Diskusijā izskan arī ieteikums, kā situāciju atrisināt – izmantot šķēres vai iegādāties papīra nazīti, ar ko drošības lentes viegli pārgriezt. Tikmēr citi izvēlas iepirkties “Drogas” internetveikalā. Tur pasūtītās preces klientiem tiekot piegādātas tīras, neaplīmētas un bez jebkādiem drošības elementiem, turklāt bonusā bieži vien nākot atlaides un dāvaniņas.