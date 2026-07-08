VIDEO. Pateicības skūpsti glābējam: Internetu aizkustina zemestrīces drupās izdzīvojuša suņuka pirmā reakcija pēc izglābšanas 0

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LA.LV
22:44, 8. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Kamēr Venecuēlā turpinās izmisīga cīņa ar postošo zemestrīču sekām, patiesu aizkustinājuma un cerības staru visai pasaulei sniedzis kāds brīnumains izglābšanas stāsts – no gruvešu gūsta pēc piecu dienu iesprostojuma dzīva izvilkta sunīte, kura savus glābējus tūlīt pat apbērusi ar neviltotu mīlestību.

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Emocionālos video kadros iemūžināts brīdis, kad Salvadoras meklēšanas un glābšanas komandai smagi cietušā Vagas štata pilsētā Karabaljedā izdevies sekmīgi atbrīvot suņuku vārdā Žizele.

Sirdi sildoša bija suņuka pirmā reakcija, tiekot izvilktai no drupām – viņa tūlīt pat sāka sirsnīgi laizīt sava glābēja seju un enerģiski luncināt asti, pirms viņai tika iedots ūdens un pārbaudīts veselības stāvoklis. Ar šo video sociālajos tīklos dalījies arī Salvadoras prezidents Najibs Bukele, norādot, ka glābšanas operācija konkrētajā dzīvojamā kompleksā prasījusi piecas stundas, un aicinot suņa īpašniekus vērsties pie glābšanas komandām, lai ar foto vai video palīdzību pierādītu savas tiesības uz mīluli.

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