VIDEO. Podi krūmos un bez sienām – kuriozs skats pie Vecāķu pludmales mulsina apkārtējos 0
Vai jūs spētu nokārtoties tualetē, kurai nav ne sienu, ne durvju – tikai parasts pods visu acu priekšā? Tieši ar šādu neparastu un pat šokējošu skatu pie Vecāķu pludmales sastapusies kāda sieviete, kuras uzņemtais video acumirklī nonācis sociālo tīklu lietotāju uzmanības centrā
Kamēr daļa komentētāju šausminās par jauno pludmales “kultūru”, citi jau steidz meklēt vainīgos pašvaldībā.
Video autore, neslēpjot izbrīnu video uzrunā savus sekotājus: “Vecāķu pludmale, un šeit ir tualetes. Es jau tur biju, visu izdarīju, vienkārši tur nebija tualetes papīra, es nolikšu tiem, kam vajag, te stāvēs. Ko jūs domājat – jūs varētu nokārtoties tādā tualetē, kur nav tualetes, kur ir tikai pods, kur visi redz, ko jūs darāt? Kaut ko tādu pirmo reizi redzu.”
Vecāķos arī nejauši nav progresīvie pie stūres? 😁 pic.twitter.com/dkEVrQrZeL
— Rabarbarzs 🇱🇻🇺🇦✌️ (@Tuksumsz) July 18, 2026
Kamēr interneta lietotāji steidza vai nu šausmināties, vai ironizēt par “ekstrēmo” skatu, skaidrību steidza ieviest Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks.
Kā savā “X” kontā raksta Ratnieks, šim kuriozam nav nekāda sakara ar pašvaldības darbu: “Tie ir maināmie konteineri tualetēm privātai kafejnīcai, kas tos tur nolikusi, visticamāk, uz brīdi, lai veiktu nomaiņu. Ar RD tam nav nekādas saistības. Bet video autoriem cepums par izdomu!”
🤭 Tie ir maināmie konteineri tualetēm privātai kafejnīcai, kas tos tur nolikusi visticamāk uz brīdi, lai veiktu nomaiņu. 🤭
Ar RD tam nav nekādas saistības. 🤷♂️
Bet video autoriem cepums par izdomu! 😅 https://t.co/xrtjKpPtqt
— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) July 19, 2026
Katrā ziņā nav šaubu, ka video autorei izdevies radīt lielisku sociālo tīklu sižetu, kas uzjautrinājis tūkstošiem cilvēku un atgādinājis, ka nevajag ticēt visam, ko redzat sociālajos tīklos.