VIDEO. Suns brauc kā kungs! Albānijā nofilmēts auto ar unikālu risinājumu četrkājainā drauga komfortam 0

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LA.LV
22:32, 13. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Lielu popularitātes vilni sociālajā vietnē “TikTok” izpelnījies kāds Albānijā uzņemts video, kurā fiksēts ārkārtīgi neparasts un amizants risinājums mājdzīvnieka pārvadāšanai.

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Kāda “Mercedes-Benz” markas automašīna pamatīgi pārsteigusi pārējos satiksmes dalībniekus, jo tās bagāžnieka vākā ir izveidots īpašs, apaļš izgriezums. No šīs improvizētās lūkas brauciena laikā lepni rēgojas suņa galva, ļaujot četrkājainajam pasažierim pilnā mērā izbaudīt vēja plūsmu un vērot apkārtni, kamēr pats auto salons paliek pilnībā noslēgts.

Videoieraksts acumirklī kļuvis par interneta hitu, un komentāros cilvēki burtiski sacenšas asprātībā un izdomā. Daudzi sociālo tīklu lietotāji steidz uzteikt suņa saimnieku radošumu un rūpes, norādot, ka šāds risinājums ir lielisks veids, kā padarīt braucienus karstā laikā dzīvniekam maksimāli patīkamus un komfortablus, turklāt suns izskatās absolūti apmierināts ar dzīvi.

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Tajā pašā laikā citi skatītāji nespēj valdīt smieklus par pašu skatu, jokojot, ka šādi skati un tik brīva pieeja automašīnu uzlabojumiem laikam tiešām ir iespējama tikai un vienīgi Albānijā.

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