Ainārs Šlesers: "Vecrīga ir kļuvusi par kapsētu"







Jaunajā TV24 diskusiju raidījumā “Rīga gatava?”, Ainārs Šlesers, partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) priekšsēdētājs un Saeimas deputāts, emocionālā runā pauda, ka “Vecrīga ir kļuvusi par kapsētu”.

Diskutējot par satiksmes organizāciju Rīgā, Šlesers sacīja: “Ja mēs tagad skaisti runājam par tranzīta ielām – Vecrīgi ir kļuvusi par kapsētu, it sevišķi ziemā! Puse no kafejnīcām un restorāniem ir aizvērti ciet, viesnīca “de Rome” pie Brīvības pieminekļa, kam būtu jābūt dārgākajai viesnīcai, joprojām ir ciet, “Tallink” ir prom, dome nevar panākt, lai atgriežās atpakaļ. Gala rezultātā Vecrīgā pa velti ir iedotas stāvvietas visiem elektroautomobiļiem, un tā ir pārvērtusies par bezmaksas elektroauto stāvlaukumu.”

Viņš turpināja: “Tas, kurš grib atbraukt uz restorānu pavakariņot – un tādi ir – viņš nevar atrast vietu, kur nolikt mašīnu. Es uzskatu, ka visa šī sistēma nav domāta cilvēkiem. Un to, ko Kossoviča kungs teica – dzīvosim tad Vecrīgā – tad mēs aizvērsim ciet visas iebraukšanas un pateiksim, ka neviens nevar iebraukt? Visas galvaspilsētas saistītas ar to, ka tur ieplūst cilvēki. Ziemeļu koridors – tas ir vienīgais risinājums, jo mēs nevaram paplašināt Brīvības ielu, mēs nevaram paplašināt Čaka ielu, vienīgi, noņemot to vienu riteņbraucēju joslu, kaut kas nedaudz uzlabosies.”

Saeimas deputāts norāda: “Kopumā vienai tranzīta maģistrāles ielai ir jābūt, kas viennozīmīgi palīdzētu novadīt šo tranzīta plūsmu. Par staigāšanu un visu pārējo – jā, ir jāsakārto. Ir skaidri jāizstrādā spēles noteikumi, ir jādod uzdevums cilvēkiem, tātad investoriem, ja viņi būvē apakšzemes stāvvietas vai virszemes stāvvietas – visi jaunie projekti ir jāsakārto.

Problēma ir tā, ka Rīgā šodien nav saimnieka un nav ideju, kur aiziet un kam prasīt atbalstu, viedokli.”

Atgādināsim, ka jaunajā TV24 diskusiju raidījumā “Rīga gatava?”, kas no 11.decembra skatāms trešdienu vakaros plkst. 22:00, gaidot Rīgas pašvaldības vēlēšanas, tiek prasītas atbildes no politiķiem par to, kas satrauc rīdziniekus un Rīgas viesus.