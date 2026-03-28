Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks! Lūk, kāds laiks gaidāms Pūpolsvētdienā
Vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos naktī un svētdien gaidāms neliels lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Naktī valsts rietumos un centrālajā daļā debesis būs mākoņainas, vietām gaidāms neliels lietus, bet austrumos būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, un atsevišķos rajonos veidosies dūmaka. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -2..+2 grādiem.
Svētdien valsts rietumos saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem nedaudz līs. Arī austrumos mākoņi brīžiem aizklās sauli, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi, bet piekrastē un valsts rietumu daļā nebūs siltāk par +4..+9 grādiem.
Rīgā naktī uz svētdienu mākoņu daudzums būs mainīgs, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaiss atdzisīs līdz +1..+2 grādiem. Dienā laiks lielākoties būs saulains, bet brīžiem debesis aizklās mākoņi. Nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un maksimālā gaisa temperatūra svētdien galvaspilsētā būs ap +10 grādiem.