Foto: Zane Bitere/LETA

Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks! Lūk, kāds laiks gaidāms Pūpolsvētdienā 0

LETA
18:01, 28. marts 2026
Ziņas Dabā

Vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos naktī un svētdien gaidāms neliels lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Kokteilis
TESTS. Saliec kopā pirkstus, un mēs atklāsim kādu tavas personības noslēpumu
Kokteilis
Trīs maģiski datumi: šiem cilvēkiem piešķirta unikāla dāvana, par ko nojauš vien retais
FOTO. Mežā, nomaskēts ar kokiem, atrasts Siguldā nozagtais BMW 33
Naktī valsts rietumos un centrālajā daļā debesis būs mākoņainas, vietām gaidāms neliels lietus, bet austrumos būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, un atsevišķos rajonos veidosies dūmaka. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -2..+2 grādiem.

Svētdien valsts rietumos saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem nedaudz līs. Arī austrumos mākoņi brīžiem aizklās sauli, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi, bet piekrastē un valsts rietumu daļā nebūs siltāk par +4..+9 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. Taizemes skaistumkonkursa dalībniecei uz skatuves izkrīt zobu venīri: skatītājus pārsteidz viņas reakcija
VIDEO. Stārķi ir klāt! Tiešraidē var sekot līdzi putnu jaunās ligzdas būvniecībai
Kokteilis
“Tas bija kā paralēlajā realitātē” – asa sižeta filmas cienīgu notikumu virpulī ierauta Kambalu ģimene

Rīgā naktī uz svētdienu mākoņu daudzums būs mainīgs, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaiss atdzisīs līdz +1..+2 grādiem. Dienā laiks lielākoties būs saulains, bet brīžiem debesis aizklās mākoņi. Nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un maksimālā gaisa temperatūra svētdien galvaspilsētā būs ap +10 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. Mežā, nomaskēts ar kokiem, atrasts Siguldā nozagtais BMW
Izvēlies savu sēdvietu uzmanīgi! Stjuarte atklāj, kurās vietās lidmašīnā nav ieteicams sēdēt
Var pārnēsāt slimības un būt bīstami: ko darīt un nedarīt, ja krastā pamanīts ronis?
