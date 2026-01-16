Foto: Unsplash.com

Apkure atslēgta, elektrības nav, ārā – sals: ukraiņu padomi, kā saglabāt siltumu mājoklī 0

Sala un Krievijas raidīto raķešu dēļ tūkstošiem Ukrainas ģimeņu paliek bez elektrības un apkures, taču ir vienkārši sadzīviski risinājumi, kas palīdz saglabāt siltumu un pārdzīvot pat visaukstākās dienas.

Kāda ukrainiete platformā “Threads” dalījusies ar padomiem, kā saglabāt siltumu neapkurināmā mājoklī.

Vienas istabas princips

Pirmais un galvenais noteikums – koncentrēties uz vienu telpu. Izvēlieties vismazāko istabu dzīvoklī un izmantojiet to kā galveno dzīves un gulēšanas vietu. Tajā būs vieglāk noturēt siltumu.

Aizveriet durvis uz pārējām telpām, maksimāli nosiltiniet izvēlēto istabu, iespēju robežās pārvietojiet tur matraci vai gultu. Ja jums ir tūristu telts, uzstādiet to tieši uz gultas. Ķermeņa siltums un elpa telts iekšpusē radīs savu mikroklimatu – temperatūra var būt par 3 līdz 5 grādiem augstāka.

Ja telts nav, var izveidot improvizētu “būdiņu” no segām, plediem un spilveniem, norobežojot telpu ap guļvietu. Vienlaikus neaizmirstiet atstāt nelielu atveri ventilācijai.

Dzīvokļa siltināšana

Logus un spraugas aizsedziet ar dvieļiem, segām vai siltām drēbēm. Grīdu noklājiet ar paklājiem, plediem vai matračiem, bet aukstās sienas – ar audumu vai segām.

Īpaša uzmanība jāpievērš ieejas durvju siltināšanai, it īpaši, ja tās ved uz aukstu kāpņu telpu. Izmantojiet pašlīmējošas lentes, pārbaudiet slieksni un, ja nepieciešams, uzlīmējiet izolācijas lenti. Spraugas aizpildiet ar hermētiķi vai putām, kā arī piestipriniet biezus aizkarus durvju priekšā – tie radīs papildu barjeru pret salu.

Izmantojiet siltu apģērbu

Apģērbs ir viens no efektīvākajiem siltuma avotiem. Valkājiet termoveļu, džemperus, vestes, flīsa apģērbu.

Neaizmirstiet par siltām zeķēm, cepuri un šalli.

Kā gatavot ēdienu?

Laicīgi sagādājiet pārtikas rezerves, kurām nav nepieciešama termiska apstrāde – konservus, putraimus, riekstus, sieru, dārzeņus un augļus, skābētus produktus, galetes.

Ja ēdienu tomēr nepieciešams pagatavot, drošākais veids ir apliešana ar verdošu ūdeni termosā.

Tūristu gāzes degļa izmantošana ir pieļaujama tikai uzsildīšanai, nevis ilgstošai gatavošanai, un tikai atklātā vidē, atgādina Ukrainas Valsts ārkārtas dienests savā “Facebook” lapā.

“Tūristu gāzes degļi nepareizas ekspluatācijas gadījumā var apdraudēt jūs un jūsu tuviniekus. Tie var eksplodēt un izraisīt saindēšanos ar tvana gāzi,” teikts paziņojumā.

Ja ir pagalms, ēdienu var gatavot ārā uz grila.

