Ilustratīvs foto

Aptaujā noskaidrots, cik liela daļa cilvēku veic Covid-19 testu, sajūtot saaukstēšanās simptomus







Gandrīz katrs piektais jeb 19% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka, sajūtot saaukstēšanās simptomus, veic Covid-19 testu pēc savas iniciatīvas, liecina aptieku tīkla “Euroaptieka” veiktā aptauja.

Savukārt 45% iedzīvotāju saaukstēšanās gadījumā konsultējas ar savu ārstu par nepieciešamību veikt Covid-19 testu. Aptaujā arī noskaidrots, ka pandēmijas laikā 95% iedzīvotāju ir saskārušies ar saaukstēšanās simptomiem vai jutušies apslimuši.

Reizēs, kad iedzīvotāji sajūt saaukstēšanās pazīmes, aptaujātie lielākoties izvēloties stiprināt imunitāti ar uztura bagātinātājiem (88%), izvairīties no kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem un publisku vietu apmeklēšanas (82%), ārstēties mājas apstākļos (81%), kā arī pastiprināti sekot līdzi saslimšanas simptomiem (81%).

Neskatoties uz to, ka 71% iedzīvotāju lielākoties konsultējas ar ārstu un 70% vēršas aptiekā pie farmaceita, lielākā daļa iedzīvotāju – 79% – norāda, ka paši pieņem lēmumu par to, kādu ārstēšanās stratēģiju izvēlēties vai kādus medikamentus lietot. Vienlaikus vairāk nekā puse iedzīvotāju – 58% – informāciju un padomus par ārstēšanās metodēm meklē arī interneta resursos.

“Šobrīd, kad ar Covid-19 saslimušo cilvēku skaits strauji aug un aktuāli ir saaukstēšanās simptomi, mūsu aptiekās varam novērot, ka palielinās interese par dažādiem līdzekļiem, lai operatīvi ārstētu saaukstēšanos. Kaut arī aptaujas dati liecina, ka ievērojams skaits Latvijas iedzīvotāju paļaujas uz sava organisma spējām tikt galā ar saslimšanu, tā tomēr netiek uzskatīta par vienīgo un efektīvāko ārstēšanās metodi,” stāsta “Euroaptieka” valdes priekšsēdētāja Nataļja Zaharova.

Kā liecina aptauja, Covid-19 pandēmija ieviesusi izmaiņas iedzīvotāju ikdienas un ārstēšanās paradumos. Cilvēki, saskaroties ar saaukstēšanās simptomiem, tagad biežāk nekā pirms pandēmijas cenšas distancēties no apkārtējiem cilvēkiem vai atturas no publisku vietu apmeklēšanas – šādu atbildi sniedza 49% respondentu.

Palielinājusies ir arī tendence pandēmijas laikā vairāk sekot līdzi saaukstēšanās norisei un tās simptomiem (35%). Tāpat cilvēki atzīst, ka pandēmija ir būtiski ietekmējusi imunitātes stiprināšanu – katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs to ir sācis darīt tieši pandēmijas laikā vai turpinājis to darīt pastiprinātāk.

Lai izvairītos no saslimšanas, seniori vecumā no 60 gadiem priekšroku dod imunitātes stiprināšanai, lietojot vitamīnus un minerālvielas (88%), taču saaukstēšanās gadījumā 78% šīs grupas respondentu izvēlas izvairīties no kontaktēšanās ar citām personām, kā arī pastiprināti pievērš uzmanību saaukstēšanās simptomiem.

Tikmēr jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem un pieaugušie vecumā no 30 līdz 49 gadiem pielieto dažādas ārstniecības metodes mājas apstākļos – zāļu tējas, pastiprināta C vitamīna lietošana, inhalācijas, pēdu karsēšana, un citas.

Savukārt jaunieši – 95% – un pieaugušie vecumā no 50 līdz 59 gadiem – 80% – visbiežāk paši pieņem lēmumu par nepieciešamo ārstēšanās metodes izvēli, piemēram, dažādu karsto dzērienu un zāļu tēju dzeršana, kā arī bezrecepšu medikamentu lietošana.

Visos Latvijas reģionos neatkarīgi no pilsētas vai ciema apdzīvotības līmeņa, par primāro saaukstēšanās stratēģiju tiek minēta imunitātes stiprināšana ar dažādiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem.

Lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju viedokli par to, kā Covid-19 pandēmija ietekmējusi iedzīvotāju veseļošanās paradumus, aptieku tīkls “Euroaptieka” veica aptauju sadarbībā ar “OMG Latvia” 2021.gada oktobrī, un tajā piedalījās 738 respondenti.