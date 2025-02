Foto: LETA

Tikai 3% iedzīvotāju aptaujā norādījuši, ka medikamentu cenas 2025.gada sākumā ir samazinājušās, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā “Norstat” veiktā aptauja.

Savukārt 11% uzskata, ka atsevišķi medikamenti ir lētāki, bet kopumā nav lētāk.

Turpretī 40% uzskata, ka zāles nav kļuvušas lētākas, bet 20% ir novērojuši, ka tās pat palikušas dārgākas. 28% no aptaujātajiem šogad vēl nav iegādājušies medikamentus.

Asāk cenu palielināšanos izjutuši lielo pilsētu un lauku iedzīvotāji. Šajās respondentu grupās 23% norādīja, ka par zālēm nākas maksāt vairāk, bet vairāk nekā 40% respondentu abās grupās atzīmēja, ka medikamenti nav lētāki.

Savukārt, vērtējot pa reģioniem, visvairāk respondentu, kas nav fiksējuši cenu samazinājumu, dzīvo Latgalē – 44%. Rīgas reģionā un Vidzemē 40% norādīja, ka cenas nav mainījušās, bet Kurzemē un Zemgalē šādu atbildi sniedza 38% no aptaujātajiem.

Salīdzinot pēc izglītības līmeņa, reformas plānoto rezultātu visbiežāk nav pamanījuši cilvēki ar pamatizglītību. Šo respondentu vidū puse atbildējusi, ka zāles šogad nav kļuvušas lētākas.

Latviešu vidū uz to, ka zāles nav lētākas, norādīja 36% respondentu, krievu vidū – 45% -, turklāt 26% no krievu respondentiem norādīja, ka par zālēm maksā pat vairāk nekā iepriekš. Savukārt no tiem respondentiem, kas savu tautību atzīmēja kā “cita”, šādu atbildi sniedza 48%.

Sadalot respondentus atkarībā no viņu ienākumiem, visbiežāk – 43% gadījumu – atbildi par cenu nesamazināšanos sniedza iedzīvotāji, kuru ienākumi ir no 551 līdz 750 eiro un no 1251 līdz 1500 eiro.

Aptauja veikta februāra sākumā, aptaujājot 1007 respondentus.

Jau ziņots, ka no 1.janvāra stājās spēkā Veselības ministrijas izstrādātā zāļu cenu reforma, kuras mērķis ir samazināt medikamentu cenu. Lai to īstenotu, ir samazināts atļautais zāļu piecenojums gan lieltirgotavām, gan aptiekām. Saskaņā ar Veselības ministrijas aplēsēm zāļu cenām vidēji vajadzētu pazemināties par 15%. Kā iepriekš norādījuši nozares pārstāvji, zāļu gala cenā līdz pat 70-80% veido ražotāja noteiktā cena.

Atbilstoši jaunajam zāļu cenu modelim lieltirgotavām par viena recepšu zāļu iepakojuma izplatīšanu noteikts fiksēts uzcenojums 0,5 eiro apmērā. Tāpat ieviesta recepšu apkalpošanas maksa – iedzīvotājiem ir jāsedz 0,75 eiro par recepti, bet vēl 0,75 eiro lielajām aptiekām par katru receptes apkalpošanu samaksās valsts. Vienīgajām aptiekām apdzīvotās vietās valsts piemaksās 1,75 eiro.