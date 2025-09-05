#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Ārkārtīgi interesanti, kā tas beigsies,” uzņēmuma “Metalekspo” izpilddirektors par OIK atgūšanu 0

13:54, 5. septembris 2025
Latvijas iedzīvotāju interese par prettiesiski iekasētā OIK (obligātā iepirkuma komponenti) atgūšanu turpina pieaugt. OIK ir iespēja atgūt ikvienam iedzīvotājam vai uzņēmumam, kuram periodā no 2005. gada līdz 2023. gadam bijis noslēgts līgums ar kādu no Latvijā strādājošajiem elektrības tirgotājiem. Taču, kā TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Intars Geidāns, SIA “Metalekspo” izpilddirektors, kas sekos pēc tam?

TV24
Raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš vaicāja Geidānam, kā viņš raugās uz OIK atgūšanu no uzņēmēja skatpunkta?

“Man ir ārkārtīgi interesanti, kā tas beigsies. Es ar ļoti lielu interesi sekoju līdzi. Pats pieteicos un arī SIA “Metalekspo”, vai nu ir jau pieteicies vai burtiski tūlīt pieteiksies.”

Uzņēmuma izpilddirektors atklāja: “Es esmu sarēķinājis par sevi, precīzāk sakot – paprasīju “Latvenergo” izziņu, cik tad pa šiem gadiem biju samaksājis, bet par uzņēmumu vēl neesmu.

Man tā interese ir varbūt pat ne tik daudz par to, kā beigsies, bet – kas būs pēc tam? Ja tiešām atzīs un nolems izmaksāt, vai tālāk mēs prasīsim kādu individuālu atbildību? Valdības, personāliju? Kas būs pēc tam,” retoriski vaicāja SIA “Metalekspo” izpilddirektors.

