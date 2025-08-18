Kiberuzbrukumi Latvijai notiek katru dienu – nopietnu draudu gadījumā jāspēj rīkoties bez panikas 0
Kā izrādās, draudu vēstuļu incidenti nav retums – vienkārši par tiem ne vienmēr tiek publiski runāts. Šādi gadījumi, kā TV24 raidījumā “Preses klubs” norāda Rīgas domes deputāte (JV) Inese Voika, pierāda, cik svarīgi ir jau laikus izstrādāt vienotus un skaidrus rīcības plānus, lai saglabātu mieru un drošību.
“Katru dienu notiek vairāki uzbrukumi. Mēs esam ne tikai kā pašvaldība, bet arī kā valsts – mums ir gan vietējās valsts aizsardzības sistēmas, bet arī valstī mēs kopā strādājam, pauž deputāte. Viņa skaidro, ka draudu vēstuļu rakstītāji sagādā nepatīkamus mirkļus visā valstī, bet tie dod “arī labu mācību stundu, jo skolas un bērnudārzi saņēma draudu vēstules, un katrā skolā uz to noreaģēja citādāk,” stāsta Voika.
Viņa skaidro, ka mācība ir tā, ka ir jābūt labāk sagatavotiem šādiem gadījumiem. Jāuzlabo arī situācija vecāku informēšanā. Deputāte stāsta, ka šādos trauslos apstākļos, kādos mēs dzīvojam, ir jābūt gataviem rīkoties. “Ir jāzina, kā rīkoties un kā to darīt bez panikas,” uzskata Voika.
Vasaras vidū jau ziņojām par to, ka ir aizturēta persona saistībā ar terorisma draudiem un viltus e-pastu ar sprādzienu draudiem izsūtīšanu tūkstošiem izglītības iestāžu vairākās Eiropas valstīs, tostarp Latvijā.
Draudu e-pasti tika izsūtīti 2024.gada septembrī, kad divu dienu laikā vairāk nekā 200 Latvijas izglītības iestāžu saņēma anonīmus draudu e-pastus krievu valodā. Lai gan saņemtie e-pasti bija vērtējami kā zema līmeņa riska draudi un, atbilstoši policijas veiktajam novērtējumam un rekomendācijām, izglītības iestādes varēja turpināt darbu, šie draudu e-pasti tomēr ietekmēja mācību procesu un kopējo drošības sajūtu.