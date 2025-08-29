#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Milzīga sabiedrības interese par OIK atgūšanu – advokāti gatavi proaktīvai cīņai 0

LA.LV
14:04, 29. augusts 2025
Viedokļi

Saulvedis Vārpiņš, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs TV24 raidījumā “Dienas personība” norāda, ka beidzot ir jāvēršas pret valsts bezatbildību jautājumā par OIK atgūšanu. Viņš atklāj, ka sabiedrības interese par šo iespēju ir milzīga, taču biedrība “tiesiskums.lv” saskaras ar pretdarbību un pārmetumiem par ētikas pārkāpumiem.

Veselam
“Neskatoties uz to, ka ir ārkārtīgi liels atbalsts no sabiedrības, ka ir ārkārtīgi liels atbalsts arī no kolēģiem to darīt, un tas ir jādara, beidzot ir jāķeras klāt pie bezatbildības no valsts puses,” pauž Vārpiņš.

Tajā pašā laikā esot dažādas sūdzības, ka biedrība tiesiskums.lv nepareizi izmantojusi vārdu “tiesiskums”. Izmantojot šo vārdu, pārējie tiekot uzskatīti par netiesiskiem.

Tāpat biedrība saņēmusi pārmetumus par ētikas pārkāpumiem – ka tā sevi pārlieku reklamē un darbojas personīgajās interesēs.

Advokātu padomes priekšsēdētājs atklāj, ka cilvēku interese par OIK atgūšanu ir ārkārtīgi liela. Parasti ir pierasts, ka advokāti iesaistās tad, kad ir problēma. Šajā gadījumā daudzi valsts rīcību par problemātisku neuzskata. “Mēs esam pieraduši ar daudz ko samierināties,” pauž Vārpiņš.

Advokāti šajā situācijā parādīja, ka advokāti var būt arī proaktīvi, tāpat kā, piemēram, Dānijā. Advokāti meklē risinājumus, kā “piespiest valsti” izveidot regulējumu, lai varētu realizēt sabiedrības kolektīvās prasības. “Tas valstij, protams, nav izdevīgi,” pauž Vārpiņš.

Pretdarbība esot gan anonīma, gan sūdzības ar parakstiem, bet galvenais – ka tāda ir.

Tēmas
