“Ko mēs sagaidām…” Nerunāt ar agresoru – pareiza stratēģija vai liela kļūda, ko pieļauj Eiropa? 0
Robertam Zīlem, Eiropas Parlamenta viceprezidentam (Eiropas konservatīvo un reformistu grupa, NA), TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” vaicāja, vai Eiropas taktika nerunāt ar agresorvalsti Krieviju ir pareiza?
Runājot par karu Ukrainā, kas ilgst jau četrus gadus, Zīle sacīja, ka, viņaprāt, Eiropas taktika pret Krieviju ir pareiza.
Tāpat viņš uzsvēra, ka Krievijas karš Ukrainā un īpaši politiskās pārmaiņas ASV pēc Donalda Trampa atgriešanās radījušas lielāku izpratni, ka Eiropai pašai jāuzņemas lielāka atbildība par savu drošību un finansējumu aizsardzībai. Progress ir, taču tas nav pietiekami straujš.
Zīle akcentē, ka drošības jautājumi vairs nevar būt otršķirīgi.
